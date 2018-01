Hrvaški ribiči vabijo slovenske kolege na druženje ob kavi

Druženje bi bilo namenjeno izmenjavi mnenj o stanju v Piranskem zalivu

15. januar 2018 ob 18:54

Ribiči iz Savudrije in Umaga so svoje slovenske kolege iz Izole, Kopra in Pirana pozvali k druženju, na katerem bi se ob kavi neformalno pogovarjali o stanju v Piranskem zalivu.

Druženje bo, če bodo slovenski ribiči vabilo sprejeli, organizirano 10. marca na Hrvaškem, je dejal predstavnik ribičev iz hrvaške Istre Robert Momić. Na srečanju sicer pričakuje neformalno izmenjavo mnenj o stanju v Piranskem zalivu, potem ko je Slovenija konec lanskega leta začela uresničevati arbitražno sodbo o meji med državama. Hrvaški ribiči si želijo več stikov s slovenskimi kolegi, da bi se lahko redno pogovarjali o vsem, kar jih vse skupaj zadeva pri sporu o meji med državama.

Momić je ponovil, da ribičev iz Savudrije in Umaga ne zanimajo slovenske dovolilnice za ribolov v slovenskem morju, ker jim je hrvaška vlada zagotovila, da lahko lovijo do sredinske črte v Piranskem zalivu, kot so to počeli tudi pred arbitražno odločbo, ki je Hrvaška sicer ne priznava.

Kmalu novo srečanje z vlado

Sicer pa se bodo hrvaški ribiči znova sešli s predstavniki hrvaške vlade. Na prvem srečanju v Zagrebu so ribiči hrvaški vladi predlagali ustanovitev enotnega delovnega telesa, v katerem bi bili predstavniki pristojnih ministrstev, ribiških združenj, skupin in zbornic z namenom koordinacije skupnih dejavnosti glede spora s Slovenijo in pravočasnega informiranja ribičev o prihodnjih ukrepih.

Takrat so ribiči dobili trdne obljube, da ne bodo trpeli posledic zaradi morebitnih slovenskih kazni, a ne tudi pisnih zagotovil, da bo hrvaška vlada poskrbela za reševanje kazni, kot so ribiči zahtevali.

