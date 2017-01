Hrvaški zunanji minister Erjavcu: Nadlegovanje turistov ni prava pot

Erjavec s svojo izjavo razburil tudi hrvaške medije

12. januar 2017 ob 15:06

Zagreb - MMC RTV SLO/STA

Hrvaški zunanji minister Davor Ivo Stier je v odzivu na nastop Karla Erjavca v oddaji Studio City dejal, da z napovedanim nadlegovanjem turistov na meji ne bo doseženo nič pozitivnega. Spor okoli meje je, tako Stier, potrebno reševati dvostransko.

V ponedeljkovi oddaji Studio City je Erjavec med drugim dejal, da bi lahko, če Zagreb ne bo sprejel odločitve arbitražnega sodišča, imeli turisti težave pri potovanju na hrvaško obalo čez Slovenijo.

Stier meni, da je Erjavčeva izjava izraz njegove nervoze. Dodal pa je tudi, da je dvostranski spor o meji potrebno rešiti z dvostranskim dialogom. "Zagotovo gospod Erjavec ne bo dosegel nič pozitivnega z nadlegovanjem nemških, italijanskih, avstrijskih, poljskih, čeških in slovaških turistov, nenazadnje tudi slovenskih državljanov, ki so naši dragi gosti."

V hrvaškem tisku so komentirali, da je bila Erjavčeva izjava "škandalozna in nediplomatska". Med drugim so ocenili, da bi kmalu lahko prišlo tudi do zaostrovanja slovensko-hrvaškega spora zaradi usode arbitraže in odločitve arbitražnega sodišča, ki bi lahko bila znana letos.

L. L.