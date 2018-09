Hrvati slovenskim ribičem izdali že za milijon kun kazni

Stanje v Piranskem zalivu je sicer satabilno

8. september 2018 ob 18:16

Piran - MMC RTV SLO, STA

Skupen znesek kazni, ki so jih hrvaški organi izdali slovenskim ribičem, je po podatkih Ivice Senjaka narasel že na milijon kun, sicer pa se je stanje v zadnjem obdobju v Piranskem zalivu nekoliko umirilo.

Puljski odvetnik Ivica Senjak, ki zastopa slovenske ribiče v postopkih pred hrvaškimi organi, navaja, da so proti slovenskim ribičem do zdaj izdali 138 prekrškovnih nalogov, s katerimi so jim izrekli denarne kazni v skupnem znesku okoli milijon kun, kar znaša približno 135.000 evrov.

Toda sodišče za prekrške je naloge po prejetih pritožbah praktično razveljavilo. Poleg tega je hrvaška policija odstopila od dvanajstih predloženih nalogov, je dodal Senjak. Po drugi strani pa še ni konec s sklicem narokov pred hrvaškimi sodišči. Kot je navedel puljski odvetnik, sodišče za prekrške za zdaj načrtuje dve razpravi za konec tega meseca, in sicer za eno pravno osebo iz Kopra.

Slovenski ribiči vsak dan v družbi slovenske in hrvaške policije

Koprski ribič Silvano Radin opaža, da se slovenski ribiči v Piranskem zalivu v zadnjem času soočajo s standardnimi postopki, ko na kraj pridejo tako slovenski kot hrvaški organi. A za zdaj večjih težav v smislu izpada prihodka od ulova nimajo. Radina bolj skrbi, da bi hrvaški ribiči postavili stoječe mreže, kar bi slovenskim močno otežilo delo.

V prvih osmih mesecih letošnjega leta je slovenska policija med tem v slovenskem morju obravnavala skupno 737 dogodkov. V njih so obravnavali skupno 1151 plovil, od tega 622 plovil hrvaških ribičev in 529 plovil hrvaških varnostnih organov, so navedli na policiji.

Po tem, ko je Slovenija decembra lani začela izvajati razsodbo arbitražnega sodišča, ki je Hrvaška ne priznava, sta obe državi začeli izrekati kazni za ribiče druge države zaradi kršitve meje in nedovoljenega ribolova.

Z zakonom o ribištvu se je Slovenija sicer zavezala, da bo zagotovila vso pravno pomoč slovenskim ribičem, zoper katere je pred organi Hrvaške uveden prekrškovni ali kazenski postopek kljub opravljanju te dejavnosti v skladu z arbitražno razsodbo. Obenem bo krila tudi stroške, ki bodo nastali v zvezi s pravno pomočjo in temi postopki.

