Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.9 od 9 glasov Ocenite to novico! Umaški školjkarji so eno od školjčišč, ki so ga sredi piranskega zaliva začeli postavljali lani aprila, za desetkrat povečali in ga še povečujejo bližje slovenski obali. Foto: Eugenija Carl Dodaj v

Ignoriranje arbitraže: umaški školjkarji močno povečali gojišče sredi Piranskega zaliva

Slovenska in hrvaška patrulja iz oči v oči

30. junij 2018 ob 18:10

Koper - MMC RTV SLO

Hrvaška še naprej dosledno uresničuje napoved, da ne bo upoštevala arbitražne odločbe, kar dokazuje tudi naše današnje razkritje.

Umaški školjkarji so eno od školjčišč, ki so ga sredi piranskega zaliva začeli postavljali lani aprila, za desetkrat povečali in ga še povečujejo bližje slovenski obali. Kot boste videli v prispevku, jih med nabiranjem školjk v nesporno našem morju dosledno ščiti hrvaški policijski čoln, naši policisti pa dogajanje le opazujejo in hrvaške kolege opozarjajo, da se nahajajo v slovenskem teritorialnem morju.

Več v TV Dnevniku, ob 19.00.

Eugenija Carl