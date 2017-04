Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 24 glasov Ocenite to novico! Tudi v soboto se pred mejnimi prehodi s Hrvaško vijejo dolge kolone vozil. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Infografika: Najbolj obremenjeni prehodi so Starod, Obrežje in Gruškovje

Tudi v petek ponekod čakali več ur

8. april 2017 ob 07:18,

zadnji poseg: 8. april 2017 ob 11:33

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Veliko gnečo in dolge čakalne dobe na mejnih prehodih s Hrvaško so tudi danes. Nabolj obremenjeni mejni prehodi so Obrežje in tisti proti morju, predvsem Starod.

Na dolenjski avtocesti je med Brežicami in mejnim prehodom Obrežje kolona, dolga tri kilometre, čakalne dobe za vstop in izstop iz države pa so že daljše od dveh ur.

Vozniki v kolonah čakajo, ker policisti, v skladu z novimi pravili EU-ja, na zunanjih mejah sistematično preverjajo vse potnike, tudi državljane EU-ja in ne le tiste iz tretjih držav. Tako policisti potovalne dokumente vsakega potnika, ki želi prestopiti južno mejo preverjajo v schengenskem informacijskem sistemu, Interpolovih bazah podatkov in nacionalnih bazah podatkov.

Čakalne dobe ob 11.15:

Mejni prehod Izstop iz države Vstop v državo Obrežje 2 uri za osebna vozila, avtobusi 3 ure in 30 minut, tovornjaki 1 ura in 30 minut 1 ura za osebna vozila, avtobusi 3 ure, tovornjaki 1 ura in 30 minut Dragonja 1 ura 1 ura Gruškovje 2 uri in 15 minut / Starod 2 uri 1 ura Slovenska vas 30 minut / Sočerga 1 ura / Rigonce 20 minut / Sečovlje 1 ura 30 minut Dobovec 1 ura / Zavrč 1 ura / Ormož 1 ura / Petišovci 40 minut / Metlika 40 minut / Rogatec 30 minut /



Čakalne dobe so se na meji s Hrvaško tako začele daljšati že v petek dopoldne, popoldne pa so potniki ponekod čakali tudi štiri ure in pol. Pri tem je potnikov iz EU-ja okoli štirikrat več kot potnikov iz drugih držav, zato se je obseg dela policistov močno povečal in s tem tudi čakanje na prestop meje.

Na Prometno-informacijskem centru (PIC) opozarjajo tudi na začetek počitnic v Avstriji, Švici in delu Nemčije, kar bo gnečo še povečalo.

Policija voznikom svetuje, da se prilagodijo in poiščejo manj obremenjen mejni prehod. Kot alternativo preobremenjenemu Obrežju PIC tako za državljane EU-ja priporoča manjša mejna prehoda Metlika in Rigonce

Ustvarili smo interaktivni zemljevid, ki ga lahko tudi povečate in si ogledate, na katerih mejnih prehodih so trenutno čakalne dobe, ob kliku na posamezno ikono pa se vam izpiše, kako dolgo se čaka pri izstopu in vstopu v državo za osebna in tovorna vozila ter avtobuse.

Opomba: Interaktivni zemljevid si je prek aplikacije 4D mogoče ogledati na tej povezavi.

A. K. K., T. H.