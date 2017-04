Infografika: Kolone se nekoliko krajšajo, dve uri se čaka le na Sečovljah

Tudi v petek ponekod čakali več ur

8. april 2017 ob 07:18,

zadnji poseg: 8. april 2017 ob 17:32

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Tudi današnji dan je v znamenju dolgih čakalnih dob na mejnih prehodih s Hrvaško. Dopoldne se je na Starodu in Obrežju čakalo po štiri ure, na Gruškovju tri, trenutno pa se na Sečovljah čaka dve uri.

Vozniki v kolonah čakajo, ker policisti, v skladu z novimi pravili EU-ja, na zunanjih mejah schengenskega območja sistematično preverjajo vse potnike, tudi državljane EU-ja in ne le tiste iz tretjih držav. Tako policisti potovalne dokumente vsakega potnika, ki želi prestopiti mejo s Hrvaško preverjajo v schengenskem informacijskem sistemu, Interpolovih bazah podatkov in nacionalnih bazah podatkov.

Čakalne dobe ob 17.30:

Mejni prehod Izstop iz države Vstop v državo Obrežje 1 ura za osebna vozila in tovornjake, avtobusi 3 ure 45 minut za osebna vozila, avtobusi in tovornjaki 2 uri Gruškovje 30 minut / Slovenska vas 30 minut / Rigonce 30 minut 30 minut Sečovlje 2 uri / Zavrč 1 ura / Ormož 45 minut / Petišovci 40 minut 40 minut Metlika 30 minut /



Čakalne dobe so se na meji s Hrvaško tako začele daljšati že v petek dopoldne, popoldne pa so potniki ponekod čakali tudi štiri ure in pol. Pri tem je potnikov iz EU-ja okoli štirikrat več kot potnikov iz drugih držav, zato se je obseg dela policistov močno povečal in s tem tudi čakanje na prestop meje.

"V določenem delu smo odstopili od izvajanja nalog po tej novi uredbi. Policisti včeraj nekje od 22. ure ne preverjamo več vseh potnikov, ki potujejo skozi naše mejne prehode, ampak preverjamo izključno državljane tretjih držav, državljane Evropske unije pa zgolj glede na profile tveganja - se pravi tiste, ki glede na naše kazalnike predstavljajo določeno tveganje," je za Televizijo Slovenija pojasnil Bojan Tomc s Policijske uprave Novo mesto.

Na Prometno-informacijskem centru (PIC) opozarjajo tudi na začetek počitnic v Avstriji, Švici in delu Nemčije, kar bo gnečo še povečalo.

Policija voznikom svetuje, da se prilagodijo in poiščejo manj obremenjen mejni prehod. Kot alternativo preobremenjenemu Obrežju PIC tako za državljane EU-ja priporoča manjša mejna prehoda Metlika in Rigonce.

Ustvarili smo interaktivni zemljevid, ki ga lahko tudi povečate in si ogledate, na katerih mejnih prehodih so trenutno čakalne dobe, ob kliku na posamezno ikono pa se vam izpiše, kako dolgo se čaka pri izstopu in vstopu v državo za osebna in tovorna vozila ter avtobuse.

Opomba: Interaktivni zemljevid si je prek aplikacije 4D mogoče ogledati na tej povezavi.

A. K. K., T. H.