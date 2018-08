Inštitut do prevzema programa odpovedal dogovorjene prihode zdravnikov

Odziv na poziv UKC-ja, naj NIOSB program prevzame v celoti

13. avgust 2018 ob 11:40,

zadnji poseg: 13. avgust 2018 ob 14:58

Predsednik sveta NIOSB-ja Igor Gregorič je dejal, da bodo že dogovorjene prihode tujih zdravnikov v Univerzitetni klinični center Ljubljana verjetno prestavili, dokler novoustanovljeni inštitut v celoti ne prevzame celotnega programa zdravljenja otrok s srčnimi obolenji.

Gregorič je za STA povedal, da se bo na prošnjo strokovnega sveta UKC-ja Ljubljana in na njihovo trditev, da "stanje povzroča vznemirjenost sodelujočih v dosedanjem programu", Nacionalni inštitut za otroške srčne bolezni organiziral in čim prej v celoti prevzel program. Do takrat pa program v celoti organizira in vodi ter izvaja UKC Ljubljana.

Inštitut začasno odpovedal dogovorjene prihode zdravnikov

Kot so sporočili z NIOSB-ja, je UKC javil, da so prebrodili kadrovsko krizo na oddelku otroške intenzivne kirurgije z vključitvijo domačih in tujih pediatrov intenzivistov in da uspešno obvladujejo kadrovsko krizo na otroški kardiologiji z vključitvijo preostalih lastnih kardiologov in kardiologov iz sosednjih držav. Dodal je še: "V tem trenutku program zdravljenja otrok in odraslih s prirojenimi srčnimi napakami v celoti izvaja UKC Ljubljana."

"NIOSB sklep strokovnega sveta UKC-ja Ljubljana spoštuje in je zato danes odpovedal vse že dogovorjene prihode vrhunsko usposobljenih tujih zdravnikov," pa so v sporočilu za javnost odvrnili z inštituta. Dodali so še, da je dosedanjo pomoč NIOSB-ja UKC Ljubljana zagotavljal na prošnjo vodstva UKC-ja Ljubljana.

Prevzem programa ovirajo logistične težave

"Popolnoma se strinjamo s svetom UKC-ja, naj NIOSB prevzame program v celoti," je dejal Gregorič in dodal, da je bil inštitut za to tudi ustanovljen. Ob tem je dejal, da se pojavljajo čisto logistične težave pri prevzemu, saj je denimo samo za popis opreme v UKC-ju treba čakati več kot mesec dni, da se posamezniki iz UKC-ja vrnejo z dopustov. Poleg tega morajo mesec dni pred začetkom delovanja inštituta o vsem obvestiti tudi sindikate, potem ko so vse dejavnosti prenesene na nov javni zavod.

"Da ne bo pomote, NIOSB je zagotovil strokovnjake, ki naj bi jih UKC vključil v svojo dejavnost," sicer zagotavlja Gregorič. UKC je namreč v dopisu ministrstvo in NIOSB prosil, naj inštitut po 7. juliju nemudoma zagotovi strokovnjake, ki bodo lahko v UKC-ju opravljali dejavnost, saj je na ta dan UKC zapustil zadnji kardiolog.

Kot je dodal Gregorič, NIOSB za zdaj še ne opravlja nikakršne dejavnosti, zato ni mogoče govoriti o koliziji dveh programov, na kar opozarja strokovni svet UKC-ja. "Danes še ne govorimo o optimalnem programu NIOSB-ja, ker NIOSB programa ne izvaja," je zatrdil in dodal, da bo, ko bo NIOSB prevzel program, vsekakor optimalno organiziran. Z inštituta so med tem javili, da izvajajo vse potrebno, da bi čim prej lahko začeli klinično delo. "Če bo pri prenosu dejavnosti tvorno sodeloval tudi UKC Ljubljana, bo to lahko že v dveh mesecih," so še zapisali.

"Kirurg ne more samo svetovati"

Prav zato, da bi v času, dokler NIOSB ne prevzame celotnega programa, tudi Klinični center lahko delal po takšnih smernicah in zagotovil stalno navzočnost kirurga in kardiologa, je nacionalni inštitut nemudoma zagotovil ta kader. "Danes se kaže, da UKC te pomoči ne ceni, pa čeprav smo jo lahko zagotovili predvsem na račun mojih osebnih povezav s strokovnjaki, ki so v preteklih tednih bili v Ljubljani," meni Gregorič.

V NIOSB-ju se po Gregoričevih navedbah ne morejo strinjati s predlogom strokovnega sveta UKC-ja, da bi tuji strokovnjaki v prihodnje sodelovali le s svetovanjem. "Kirurg preprosto ne more samo svetovati, saj je njegova osnovna dejavnost izvajati operacije," je opozoril. Glede na to, da so vsi otroški kardiologi iz UKC-ja odšli, zaradi česar je ta tudi zaprosil za pomoč, lastnega otroškega srčnega kirurga pa v Kliničnem centru nimajo že od leta 2005, se Gregorič tudi sprašuje, komu naj bi ti strokovnjaki svetovali.

Brez tujih strokovnjakov bi se moral program ukiniti

Po pojasnilih Gregoriča je NIOSB želel, da bi bili ti tuji strokovnjaki pogodbeno vezani na UKC, a UKC individualnih pogodb z njimi nikoli ni želel podpisati. "Danes pa UKC govori o dvojnem programu. Če NIOSB teh mednarodnih strokovnjakov iz tujine ne bi zagotovil, bi se moral bolnišnični program v Ljubljani v tistem trenutku preprosto ukiniti," je izpostavil. Po njegovih navedbah gre za strokovnjake, ki redno zdravijo otroke v svojih institucijah in so v samem svetovnem vrhu. Poleg tega imajo tudi ustrezna potrdila za opravljanje te dejavnosti v Sloveniji.

"Očitno je, da v UKC-ju v tem trenutku obstaja ignoranca do NIOSB-ja z željo, da se novi zavod onemogoča v prevzemu dejavnosti, čeprav je strokovni svet UKC-ja sam predlagal, naj NIOSB prevzame dejavnost v celoti," meni Gregorič in dodaja, da notranji protokoli UKC-ja glede opravljanja dejavnosti zdravljenja otrok s prirojenimi srčnimi napakami mogoče zadoščajo minimalnim praksam v UKC-ju Ljubljana, a še zdaleč ne ustrezajo mednarodnim smernicam. "Vedenje vodstva UKC-ja je zato neodgovorno tudi do tujih strokovnjakov, ki so želeli prisostvovati konferenci in s tem podati svojo razlago dogajanj v zdravljenju teh dveh otrok, pa so bili za to možnost prikrajšani," je še dodal.

