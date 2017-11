Grims: Ugled Slovenije na področju pravosodja pada; Klemenčič: Gre za pavšalne ocene

Za razpravo je predvidenih približno 13 ur

17. november 2017 ob 07:29,

zadnji poseg: 17. november 2017 ob 11:13

V državnem zboru poteka interpelacija zoper ministra za pravosodje Gorana Klemenčiča. Interpelacijo je vložil SDS zaradi "zavajanja javnosti glede ravnanja KPK-ju" v primeru suma pranja denarja prek NLB-ja ter odgovornosti za izgubo zaupanja v funkcijo ministra in pravosodje.

Za razpravo, ki se je začela ob 10.00, je predvidenih skoraj 13 ur. V SDS-u ministru Goranu Klemenčiču očitajo očitno zavajanje javnosti v zvezi z njegovo vlogo na Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) pri razkrivanju pranja denarja v NLB-ju ter njegovo vlogo pri zamujanju z uvajanjem evropskih normativ, standardov in zakonodaje v slovensko pravosodje.

"Cerar ni prišel podpret svojega ministra"

Poslanec SDS-a Branko Grims je izpostavil tudi "nepopisno pravno šlamastiko o izločitvi in uničenju dokazov v preiskavi Zorana Jankovića v zadevi farmacevtka". "Že taka šlamastika bi v vsaki normalni državi pomenila odhod ministra za pravosodje." Pravosodni sistem kot celota ne deluje kot bi moral, imamo državljane 1. In 2. razreda, nekaterim se ne zgodi nič, je prepričan Grims. Za to je po zakonu o vladi odgovoren minister za pravosodje.

Izpostavil je vlogo Klemenčiča kot predsednika senata KPK-ja. Klemenčič je v zadevi preiskave glede suma pranja denarja v NLB-ju sam stopil na sceno. Izjavil je, da so bili s to zadevo seznanjeni prek žvižgača iz Banke Slovenije, dokument so posredovali pristojnim organom. A po mnenju Grimsa so ravnali nenavadno, saj naj bi dokument žvižgača predali po neformalni poti in ne v skladu s sporazumom o tem, kako sodelujeta KPK in NPU. "Opustili so dolžnostno ravnanje. To je po zakonu o integriteti definicija koruptivnega dejanja. Že to bi moralo zadoščati, da minister sprejme odgovornost. A sam celo trdi, da je bila neformalna predaja dokumenta nadstandardno ravnanje," je dodal Grims.

Po Grimsovih besedah minister za pravosodje ni ravnal tako, da bi povečeval ugled pravosodja in pravosodnih institucij. Poleg tega je Klemenčiču očital politično motivirano kadrovanje, češ da je "ne le toleriral, ampak tudi podpiral sistematično ugotovljeno kršenje človekovih pravic". Obregnil pa se je tudi ob to, da danes v DZ-ju ni predsednika vlade Mira Cerarja."Predsednik vlade ni prišel podpret svojega ministra. Če bi to štel za pomembno, bi temu dal prednost pred svojimi drugimi obveznostmi." Kritičen je bil tudi do vlade, ki je podprla njegovo kandidaturo za komisarja Sveta Evrope za človekove pravice.

"Ministra moramo razrešiti, saj ne bi bilo dobro za Slovenijo, da bi vse te stvari odpirali še na Svetu Evrope in še kje." Odgovor, ki ga je Klemenčič pripravil kot odgovor na očitke, poslancev SDS-a ni prepričal. Kot pravi, jih je še utrdil v njihovi veri, da mora Klemenčič oditi.

"Učinkovitost je merljiva"

Minister Klemenčič pa je mnenja, da je interpelacija "mešanica osebnih motivov in odnosa podpisnikov interpelacije" do njega kot nekdanjega predsednika KPK-ja na eni strani ter dejstva, "da se v omarah bančne luknje, tudi Nove kreditne banke Maribor (NKBM), in nezadostne preiskave oziroma njene ustavitve leta 2012 v zadevi Irangate skrivajo tudi okostnjaki z oznako 'made by SDS'".

Ponovil je, da so v času njegovega vodenja protikorupcijske komisije prejeli dokument od žvižgača iz Banke Slovenije, o katerem so uradno obvestili policijo oziroma enega izmed vodij preiskave. To je KPK po njegovih besedah storil na način, ki je bil običajen za primer informacij, pridobljenih od žvižgačev. Od policije je KPK dobil povratno informacijo, da že poteka predkazenski postopek, zato je KPK svoje zadeve zaključil.

Na očitke, da je v njegovem mandatu ugled Slovenije na področju pravosodja še upadel, je Klemenčič odgovoril, da težko reče, kakšen je ugled Slovenije v Evropi, lahko pa z gotovostjo trdi, da zaradi pravosodja ne pada. "Ko sem nastopil mandat, je imela Slovenija osem kritik Evropske komisije glede pravosodja, letos ni nobene kritike ali priporočila glede pravosodja več." Več evropskih institucij je po njegovih besedah pohvalilo napredek pri manjšanju sodnih zaostankov. Število nerešenih zadev lani je bilo 184.000, leta 2011 je bila ta številka 57 % višja. Enako razkriva uradna lestvica Evropske komisije, ki vsako leto primerja sisteme držav članic EU-ja, je poudaril. "V letu 2014 so pravdne zadeve trajale v povprečju 400 dni, v letu 2017 pa v 277 dni. Učinkovitost je merljiva, za razliko od politikantstva in pavšalnih ocen predlagatelja interpelacije."

Trditve predlagateljev, da smo v tem mandatu kot država največja kršiteljica človekovih pravic, so preverljivo napačne. Klemenčič je poudaril, da dobiva pozitivne odzive in ocene več evropskih institucij. "Slovenijo postavljajo kot zgled pozitivnega reševanja težav." Se pa čuti soodgovornega, da ljudje v prevelikem odstotku slovenskemu pravosodju ne zaupajo. Ampak ob vseh notranjih težavah pravosodja, vzdušje ves čas zastruplja tudi politika, ki slabo govori o verodostojnosti pravne države in njenih institucij, je še dodal.

