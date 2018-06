Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Delež žensk se je povečal s 16 na 34 odstotkov, v Zboru narodnih predstavnikov pa bo odslej 16 mladih, starih pod 30 let, kar je razveseljivo še pravi Inzko. "To so lepi zgledi za Narodni svet, ker upam, da bodo mladi prevzeli to organizacijo." Foto: EPA Sorodne novice Tischlerjeva nagrada gre Borisu Pahorju Dodaj v

Inzko ostaja na čelu Narodnega sveta koroških Slovencev

Delež žensk se je povečal s 16 na 34 odstotkov

28. junij 2018 ob 20:13

Dunaj - MMC RTV SLO

Na volitvah za predsednika Narodnega sveta koroških Slovencev in Zbora narodnih predstavnikov je največ glasov znova dobil Valentin Inzko.

6.562 volivk in volivcev je v vseh treh koroških dolinah, v Rožu, Podjuni in na Zilji, izvolilo novega predsednika Narodnega sveta koroških Slovencev in 48 članov v Zbor narodnih predstavnikov, ki je najvišji gremij te organizacije. O prioritetah v prihodnjem mandatu je novi predsednik Valentin Inzko povedal: "Mene predvsem zanima podpora na kulturnem področju, in prav na tem področju Republika Avstrija že 22 let ni povišala podpore. Vemo pa, da so se ravno včeraj dogovorili, da bodo dvignili podporo za politične akademije strank, da so se tudi podpore za stranke povečale, da se je dvignila inflacija, plače, podpora za manjšine pa ne."

Še vedno niso opustili ideje o skupnem manjšinskem zastopstvu in njihovem predstavniku v koroškem deželnem zboru. "To je naš ideal, vemo pa, da to v tem hipu ni mogoče," pravi Inzko.

Delež žensk se je povečal s 16 na 34 odstotkov, v Zboru narodnih predstavnikov pa bo odslej 16 mladih, starih pod 30 let, kar je razveseljivo, še pravi Inzko. "To so lepi zgledi za Narodni svet, ker upam, da bodo mladi prevzeli to organizacijo."

Ustanovna seja Zbora narodnih predstavnikov bo predvidoma še pred poletjem.

Petra Kos Gnamuš, RTV Slovenija