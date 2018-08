Iranski novinarki odobreno zatočišče v Ljubljani

Ljubljana je že sprejela preganjane kulturnike

8. avgust 2018 ob 22:34

Ljubljana - MMC RTV SLO

Vlada je na dopisni seji ugotovila obstoj interesa države za izdajo dovoljenja za začasno bivanje iranski novinarki, blogerki in zagovornici človekovih pravic Šivi Nazar Ahari. V Ljubljani bo prebivala v okviru mreže mest – zatočišč za preganjane in ogrožene pisatelje (ICORN).

Dovoljenje bodo izdali za dobo dveh let od njenega prihoda v Slovenijo, piše na spletni strani vlade.

Mestna občina Ljubljana in Slovenski center PEN sta se v letu 2010, ko je Ljubljana nosila Unescov naslov svetovna prestolnica knjige, dogovorila, da se bo mesto vključilo v mrežo mest – zatočišč za preganjane in ogrožene pisatelje (ICORN). Ta je začela delovati na pobudo pisatelja Salmana Rushdieja in Mednarodnega parlamenta pisateljev.

Mesto – zatočišče omogoči pisatelju, ki je največkrat moral bežati iz domovine, da se izogne zaporu ali čemu hujšemu in si v novem okolju ustvari novo socialno mrežo, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.

Nazar Aharijeva je vrsto let obsežno poročala o različnih družbenih vprašanjih, kot so otroško delo, ravnanje s političnimi zaporniki, skrajna revščina in pravice žensk. Za svoje delo je prejela vrsto nagrad in imenovanj. Že zelo zgodaj je začela z miroljubnim zagovorništvom in poročanjem o kršenju človekovih pravic, zaradi česar je bila večkrat zaprta in preganjana.

Vlada je izrazila mnenje, da je za prebivanje preganjane pisateljice v Sloveniji izkazan interes. S tem dokazuje, da je boj za demokracijo in spoštovanje človekovih pravic treba nadaljevati tudi takrat, ko posamezne države ta cilj dosežejo. Za demokratične države je tudi zelo pomembno neposredno seznanjanje z dogajanjem po svetu, še posebej v tistih delih, kjer so sistematično kršene človekove pravice, še piše na spletni strani.

V novem okolju ima pisatelj možnost ustvariti novo, predvsem pa varno socialno mrežo.

Ljubljana je med drugim že sprejela preganjane kulturnike. Tako so med drugim pred tremi leti odobrili zatočišče iraškemu pisatelju Samirju Abdulahu Fatiju Alsajgu.