Islamska skupnost v BiH-u zahteva pojasnila Slovenije zaradi Grimsa

Veleposlanik je pojasnil, da Grimsova stališča niso uradna

9. junij 2017 ob 18:45

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Vrhovni verski poglavar islamske skupnosti v BiH-u Husein Kavazović je zaradi izjav poslanca Branka Grimsa, da džamija v Ljubljani predstavlja morebitno varnostno tveganje, zahteval pojasnila slovenskega veleposlanika.

Grims je v četrtek po seji komisije DZ-ja za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (KNOVS) v Ljubljani izjavil, da ima blokada Katarja arabskih držav zaradi obtožb o podpori in financiranju terorizma posledice tudi za zvezo Nato in Slovenijo, ker je Katar glavni financer gradnje džamije v Ljubljani.

Na seji so govorili tudi o tem, da gradnjo financira več skupnosti, težavo pa predstavlja posrednik, ki po Grimsovih besedah velja za skrajno vahabitskega, kar bi lahko predstavljalo varnostno tveganje.

Islamska skupnost v BiH-u je zaradi Grimsovih izjav izrazila zaskrbljenost, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. Kavazovićev urad je za pojasnila zaprosil tudi slovenskega veleposlanika v Sarajevu Iztoka Grmeka.

Obe strani podprli druga drugo

Po navedbah medijev v BiH-u je Grmek predstavniku islamske skupnosti v BiH-u Razimu Čoliću pojasnil, da Grimsove izjave niso uradno stališče Slovenije. "Muslimani v Sloveniji so integralni del slovenske družbe in njihova potreba po džamiji je popolnoma razumljiva," je po poročanju Tanjuga sporočil veleposlanik in dodal, da je sodelovanje med islamsko skupnostjo v Sloveniji s slovenskimi institucijami odlično.

Čolić je na drugi strani muslimane v Sloveniji pozval, naj "cenijo naklonjenost" Slovenije. "Zaradi izjav posameznikov za dnevnopolitične interese pa se nam ni treba obremenjevati. Če bi res obstajala kakšna varnostna grožnja, potem bi se vsi združili, da bi jo razrešili v dobro vseh," je še zagotovil Čolić, ki je direktor uprave za zunanje odnose in diasporo v riasetu islamske skupnosti v BiH-u.

A. Č.