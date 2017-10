Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Nizko volilno udeležbo Šiško razume kot upor. Foto: BoBo VIDEO Andrej Šiško o izidu volitev VIDEO Izjava Suzane Lare Krause VIDEO Iz štaba Borisa Popoviča VIDEO Iz štaba Maje Makovec Brenčič VIDEO Izjava Angelce Likovič Dodaj v

Iz drugih štabov: kljub nizkim odstotkom podpore kandidati zrejo v politično prihodnost

Nizka volilna udeležba zaznamovala predsedniške volitve

22. oktober 2017 ob 23:19

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Šiško, Popovič, Makovec Brenčičeva, Krausova in Likovičeva niso razočarani nad svojimi izidi na predsedniških volitvah. Jih pa Šiško ne priznava, saj meni, da kampanja ni bila poštena in enakovredna.

Predsedniški kandidat stranke Gibanje Zedinjena Slovenija Andrej Šiško je na volitvah dosegel 2,2 odstotka glasov, a je prepričan, da bi jih še več, če bi lahko nastopil na vseh volilnih soočenjih. Tako pa sta ga povabili le dve televiziji. "Volitev, ki smo jim bili danes priča, ne priznavamo. To niso volitve, to je bila farsa," pravi in dodaja, da gre za dogajanje, ki so ga režirali mediji. Volitve je zato označil za protiustavne in nepravične. Po njegovih besedah tako meni tudi 57 odstotkov volivcev, ki niso odšli na volišča. Napovedal je udeležbo na državnozborskih volitvah, četudi že zdaj ve, da bodo tudi te protiustavne, saj to omogoča zakonodaja.



Za njim se je na lestvico uvrstil koprski župan Boris Popovič, ki je prejel 1,79 odstotka glasov. Čeprav se mu ni uspelo uvrstiti v drugi krog, pravi, da ga to ne bo odvrnilo od prizadevanj za spremembe, ki jih Slovenija potrebuje. "Dokler udeležba ne bo vsaj 70 odstotkov, pomeni, da nismo na pravi poti," je prepričan in poudarja, da so ljudje nezadovoljni in nimajo več niti upanja, da se bo kaj spremenilo. Sam je z mislimi tudi že pri parlamentarnih volitvah.

1,72 odstotka glasov volivcev je zbrala šolska ministrica in kandidatka SMC-ja Maja Makovec Brenčič. Nad izidom ni razočarana, meni pa, da so se pozno podali v volilno kampanjo. S tem se je strinjal tudi predsednik SMC-ja in vlade Miro Cerar. "Verjamem v vrednote, ki jih tudi delimo s stranko SMC, in prav je, da stopamo po tej poti naprej," je povedala Makovec Brenčičeva. Prav tako meni, da je treba spodbuditi državljane, da postanejo dejavni tudi z udeležbo na volitvah.

Kandidatko SLS-a za predsednico Suzano Laro Krause je podprlo 0,77 odstotka volivcev. Z izidom je zadovoljna, sploh, ker je bila v javnosti neznana in je torej v treh tednih prepričala skoraj 6.000 ljudi. "Vsakega izmed teh glasov sprejemam kot znak, ki mi kaže, da naj ostanem v politiki in naj vztrajam ter delam naprej," je povedala.

Najmanj glasov (0,58 odstotka) je dobila kandidatka stranke Glas za otroke in družine Angelca Likovič. Poudarila je, da je vesela vsakega glasu, saj je glas zanjo tudi glas za otroke. "Smo mlada stranka, a bomo zelo korajžno nadaljevali delo." Zavzemali se bodo za višjo rodnost in za to, "da bi vsak spočeti otrok lahko zagledal luč sveta".

V drugem krogu predsedniških volitev se bosta sicer pomerila aktualni predsednik Borut Pahor in kamniški župan Marjan Šarec.

