Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Prizor iz volilnega štaba SDS-a z geslom predsedniške kandidatke. Foto: MMC RTV SLO/Aljoša Masten Dodaj v

Iz štaba SDS-a - Tomčeva: Rezultat je uspeh, 100-odstotno višji od napovedi

Predsedniške volitve 2017

22. oktober 2017 ob 18:46,

zadnji poseg: 22. oktober 2017 ob 20:38

Ljubljana - MMC RTV SLO

Romana Tomc je najboljša kandidatka in odstotek, ki ga je glede na kvaliteto dobila, je premajhen, je ocenil Vasko Simoniti, nekdanji kulturni minister SDS-a.



Volilna napoved Mediane kaže, da se je Romana Tomc uvrstila na tretje mesto s polovico glasovov drugouvrščenega Marjana Šarca, a obenem z dvakrat več glasovi od četrtouvrščene Ljudmile Novak (NSi).

Tomčeva je nad izidom zadovoljna. Zahvalila se je vsem, ki so šli na volitve in še posebej tistim, ki so glas zaupali njej. Izid je zanjo uspeh, vsekakor pa 100-odstotkov višji od tistega, ki so ji ga napovedali. "To pomeni, da danes še živimo v času, ko pravzaprav z javnim raziskovanjem na nek način ustvarjamo pričakovanja volivk in volivcev," je izjavila.

Tudi ona je obžalovala nizko volilo udeležbo, ki kaže na to, da v Sloveniji še nismo uresničili vseh potencialov, ki jih demokratična družba ponuja. Izrazila je upanje, da bodo državlani začutili, da njihov glas šteje. Šele, ko bo to začutila več kot polovica volilnega telesa, šele takrat si lahko obetamo demokratične spremembe, je napovedala.

Izmed vidnejših članov so prisotni nekdanja kultura ministra Aleš Hojs ter Vasko Simoniti, poslanci Jelka Godec, Alenka Jeraj, Marijan Pojbič, Anže Logar, Žan Mahnič , nekdanji sekretar v kabinetu predsednika vlade Božo Predalič in drugi. Vzdušje je razmeroma pozitivno, saj se je Tomčeva uvrstila precej bolj od prvih javnomnenjskih napovedi, ki so ji kazale največ četrto mesto. Obenem pa je med prisotnimi slišati nezadovoljstvo nad volilno udeležbo in vseeno zanje prenizkim izidom.

Simoniti je pričakoval več

Glede na razmerev kampanji je bil "odmerjen zadnji mesec" kakovosten in afirmativen, pokazal je na kakovost kandidatke Tomčeve je ocenil Simoniti. Žal mu je, da ljudje niso prepoznali njene kvalitete, za katere Simoniti kot član stranke in sodelavec v kampanji ocenjuje, da so bile najboljše.

T. i. boja za prestiž na desnici med SDS-om in NSi-jem ni želel komentirati, čeravno je SDS končal spredaj. "Ne sprašujete pravega človeka. Ker jaz nikoli, odkar se ukvarjam s politiko, nikoli mi ni šlo za drugo, kot da se spopadam z lastnim okoljem, lastno stranko in kvaliteto njenih ljudi."

Ocenil je, da je odstotek Tomčeve "absolutno premajhen". A bolj kot to je zanj zaprepaščujoče, kako nizka je bila volilna udeležba. Če je vodilnega kandidata izbrala le petina ljudi, je čas, da se politika vpraša o legitimnosti. "Ne odrekam legitimnosti volitvam," je poudaril, bolj se mora celotna politika osrediniti na ta problem, da je ljudjem očitno povsem vseeno, kdo je na oblasti.

Pojbič: Nobenega spopada ni

Pojbič je ocenil, da v takih okoliščinah noben normalen demokratičen kandidat, kot je Tomčeva, ne bi mogel zmagati. Sicer pa zanj te volitve niso ključne in tudi ne bodo imele nekega velikega vpliva; ključne bodo državnozborske naslednje leto.

Poslanec ne vidi nobenega spopada med SDS-im in NSijem.

MMC bo kratke reportaže objavil tudi iz drugih štabov.

Aljoša Masten