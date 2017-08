Izguba dokumentov: Neprijetnost, ki udari tudi po denarnici

Kako ravnati v primeru izgube ali kraje dokumentov?

7. avgust 2017 ob 17:19

Ljubljana - Radio Slovenija

Med počitnicami v tujini lahko celo najbolj previdni ostanejo brez dokumentov – jih izgubijo ali pa so morda žrtev kraje. Lani smo v Sloveniji prijavili izgubo oziroma krajo skoraj 14 tisoč osebnih izkaznic in 1.500 potnih listov.

Celo najbolj previdnemu človeku se lahko zgodi, da med počitnicami v tujini ostane brez dokumentov – lahko jih izgubi ali pa mu jih izmaknejo nepridipravi. Lani smo prijavili izgubo oziroma krajo slabih 14.000 osebnih izkaznic in 1500 potnih listin. Če slučajno potem doma vseeno najdemo dokumente, pa z njimi ne smemo potovati, saj je njegova izguba zavedena v policijskih računalniških bazah.

Če smo dokumente izgubili ali so nam jih ukradli v tujini, moramo izgubo prijaviti na najbližjem diplomatsko konzularnem predstavništvu, kjer bomo dobili začasne dokumente za vrnitev domov. Ti niso brezplačni, pravi Alenka Colja z ministrstva za notranje zadeve. "Cena potnega lista za vrnitev je 13 evrov in to mora državljan plačati."

Kazen za redno izgubljanje dokumentov

Če dokumente pogrešimo doma, pa o tem obvestimo katero koli upravno enoto, "Kjer se v zapisnik poda izjava o okoliščinah izgube ali pogrešitve dokumenta, se pa takoj zatem lahko poda vloga za izdajo novega."

Če nam dokumente ukradejo, potem je dobro, da krajo prijavimo tudi lokalni policiji, ki nam naredi zapisnik. S tem se namreč lahko izognemo kazni zaradi malomarnega ravnanja z dokumenti. "Zanje pomeni, da morajo ob vložitvi vloge za nov dokument plačati dvojno upravno takso. Če pa se kraja dokumenta zgodi dvakrat v petih letih, pa se kazensko izda dokument z enoletno veljavnostjo."

Do konca leta bo poteklo 21 tisoč osebnih izkaznic

V Sloveniji se število pogrešanih dokumentov iz leta v leto zmanjšuje, lani smo jih pogrešili 15.000, kar pa je malo glede na izdane dokumente "To v praksi pomeni, da se na letni ravni izgubi odstotek vseh izdanih osebnih izkaznic in trije promili potnih listov."

Do konca leta bo poteklo okoli 21.000 osebnih izkaznic in okoli 18.000 potnih listov, več zahtev za izdajo novih dokumentov zaradi poteka veljavnosti pa na notranjem ministrstvu pričakujejo šele v letu 2022.

Robert Škrjanc, Radio Slovenija