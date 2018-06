Izidi volitev postali uradni, nekatere neparlamentarne stranke jih bodo izpodbijale

Borut Pahor bo podpisal sklic ustanovne seje novega DZ-ja

14. junij 2018 ob 16:00

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Državna volilna komisija (DVK) je sprejela poročilo o izidu predčasnih državnozborskih volitev in ugotovila, kateri poslanci so bili izvoljeni. Izid glasovanja je tako postal uraden, a ga bodo nekateri predstavniki neparlamentarnih strank izpodbijali.

Poročilo bodo člani DVK-ja v petek predali predsedniku republike Borutu Pahorju, ki bo nato podpisal ukaz o sklicu ustanovne seje novega državnega zbora. Poročilo bo objavljeno tudi v petkovem uradnem listu.

Izide volitev pa nameravajo izpodbijati predstavniki nekaterih neparlamentarnih strank, povezanih v Odbor za demokracijo enakih možnosti. Menijo namreč, da so bile nedavne volitve nepoštene in nezakonite, saj so bile neparlamentarne stranke diskriminirane.

Predstavniki strank so se udeležili današnje seje DVK-ja, kjer pa niso prišli do besede. So pa po seji napovedali, da nameravajo izide volitev izpodbijati na vrhovnem sodišču, pritožili pa se bodo tudi na državni zbor. Zakon o volitvah v DZ namreč določa, da ima vsak kandidat in predstavnik liste pravico do pritožbe na državni zbor. In sicer se pritožba vloži najpozneje do prve seje mandatno-volilne komisije, na kateri ta odloča o potrjevanju poslanskih mandatov.

Pritožba neparlamentarnih strank

Če bo mandatno-volilna komisija njihovo pritožbo zavrnila in bo DZ potrdil poslanske mandate, pa bodo potrditev mandatov izpodbijali na ustavnem sodišču, je napovedal predsednik stranke Sloga Janko Veber. Poleg tega je prepričan, da tudi če bo Pahor sklical ustanovno sejo DZ-ja, te ne morejo izpeljati do odločitve vrhovnega sodišča.

Sedaj že uradni izidi volitev, ki so potekale 3. junija, sicer kažejo, da se je v DZ uvrstilo devet strank, relativna zmagovalka pa je stranka SDS. Na volišča je prišlo 52,64 odstotka volilnih upravičencev, ki so oddali 901.454 glasovnic.

Izidi predčasnih volitev 2018

Za SDS je glasovalo 24,92 odstotka volivcev in jo bo v DZ zastopalo 25 poslancev. LMŠ, ki jo je izbralo 12,60 odstotka tistih, ki so glasovali, bo zastopalo 13 poslancev, SD in SMC sta v DZ-ju dobili po deset sedežev; za SD je glasovalo 9,93, za SMC pa 9,75 odstotka udeležencev volitev.

Sledita Levica z devetimi poslanci oz. 9,33 odstotka glasovi ter NSi s sedmimi poslanci oz. 7,16 odstotka glasovi. Po pet sedežev bosta v novem sklicu DZ-ja zasedli Stranka Alenke Bratušek in DeSUS; prvo je podprlo 5,11 odstotka, drugo pa 4,93 odstotka. V DZ se je znova uvrstila SNS, ki je prepričal 4,17 odstotka volivcev in bo imel štiri poslance.

Preostalih 16 strank, ki so nastopile na volitvah, se v DZ ni uvrstilo. Bodo pa štiri stranke, ki so na volitvah prepričale več kot odstotek volivcev, upravičene do sofinanciranja iz državnega proračuna: SLS, Piratska stranka Slovenije, Dobra država ter Andrej Čuš in Zeleni Slovenije.

