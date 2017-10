Izredna seja za reševanje položaja študentov in razširitvi bančne preiskave

Izredna seja državnega zbora

23. oktober 2017 ob 15:12

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Poslanci bodo na izredni seji opravili tretjo obravnavo predloga zakona za urejanje položaja študentov, ki se mu obeta podpora vseh poslanskih skupin. Sledila bo obravnava predloga komisije za preiskavo suma pranja denarja v NLB-ju, naj se preiskave razširi na plačilni promet s tujino oz. plačila prek NKBM-ja.

Predlog zakona za urejanje položaja študentov odpravlja večji del varčevalnih ukrepov za študente, ki jih je leta 2012 uvedel zakon za uravnoteženje javnih financ. Pripravili so ga v Študentski organizaciji Slovenije, v obravnavo pa ga je vložil predsednik DZ-ja Milan Brglez. Zakon med drugim predvideva, da se možnost uveljavljanja študentskih bonov podaljša do 21. ure.

Dijakom in študentom bi zakon prinesel tudi pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, vendar največ do konca študijskega leta, v katerem dopolnijo 26 let. Študentom, ki med študijskim letom izpolnijo pogoje za pridobitev dodatka za bivanje, bi zakon omogočil pridobitev dodatka s prvim dnem meseca, ki sledi nastanku spremembe. Status pa študentom ne bi več prenehal z dnem, ko magistrirajo, ampak z iztekom študijskega leta, v katerem magistrirajo. V drugi obravnavi je bilo slišati nekaj pomislekov glede načina oblikovanja in sprejemanja zakona. Kljub temu so mu izrazili podporo v vseh poslanskih skupinah.

Poslanci bodo obravnavali tudi predlog parlamentarne komisije za preiskavo suma pranja denarja v NLB-ju, naj se preiskava razširi na plačilni promet s tujino oz. čezmejna plačila in plačila s tretjimi državami prek NKBM-ja. Preiskava NKBM-ja bi se osredotočila na obdobje med začetkom leta 2008 in 21. aprilom 2016, in to predvsem na poslovalnici v Novi Gorici in Šempetru pri Gorici.