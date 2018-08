Izteka se rok za doplačilo dohodnine zavezancev iz druge tranše

Skupno na finančni upravi pričakujejo 40,75 milijona evrov doplačil

1. avgust 2018 ob 07:35

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Izteka se rok za doplačilo dohodnine za leto 2017 za tiste zavezance, ki so informativne izračune dohodnine prejeli na začetku junija in niso podali ugovora. Skupno je bilo v tej tranši 124.553 zavezancev, ki morajo državi skupaj doplačati 40,75 milijona evrov. Odmerjeni davek lahko poravnajo v več obrokih.

"Najenostavnejši in najhitrejši način je plačilo na tri obroke," so v sporočilu za javnost zapisali na Finančni upravi (Furs). V primeru vložitve obrazca ni treba predložiti nobenih dokazil o dohodkih, prihrankih in premoženju zavezanca in njegovih družinskih članov. Roka za vložitev obrazca ni, Furs pa zavezancem priporoča, naj ga vložijo čim hitreje. "Najbolje je takoj, ko zavezanec prejme plačilni nalog, ki ga ne more plačati v enkratnem znesku."

V drugem svežnju s konca maja je bilo 568.983 informativnih izračunov dohodnine za lani, skupaj s prvim svežnjem s konca marca je izračune torej prejelo 1.528.772 zavezancev. Medtem je finančna uprava dohodnino za zavezance iz prvega svežnja že poračunala, prav tako je pred nekaj dnevi že vrnila preplačane zneske zavezancem iz drugega svežnja.

Na Fursu le še danes čakajo na doplačilo dohodnine tistih zavezancev, ki so jim lani med letom delodajalci obračunali prenizke zneske akontacije dohodnine. V povprečju bo vsak plačal državi 384 evrov, izjema so zavezanci, ki so zoper informativni izračun vložili ugovor, saj ta zadrži izvršitev.

L. L.