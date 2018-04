Izteka se rok za predlaganje mandatarja

Predsednika vlade voli in odstavlja državni zbor. Cerar je odstopil sam, zdaj pa imajo poslanci priložnost, da ga še v tem sklicu nadomestijo, če tako želijo. Foto: DZ/Borut Peršolja

Po odstopu premierja Mira Cerarja

10. april 2018 ob 07:23

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Izteka se 14-dnevni rok, v katerem bi lahko kandidata za mandatarja za sestavo vlade predlagali poslanci. Sodeč po napovedih poslanskih skupin, takšnega predloga ne bo.



Predsednik republike Borut Pahor se je po odstopu predsednika vlade Mira Cerarja in po posvetu z vodji poslanskih skupin odločil, da ne bo predlagal kandidata za novega mandatarja. O tem je konec marca obvestil DZ in tako skrajšal 30-dnevni rok, ki ga je imel za predlaganje kandidata.

S seznanitvijo s to Pahorjevo odločitvijo v DZ-ju je začel teči 14-dnevni rok, v katerem bi lahko mandatarskega kandidata predlagale poslanske skupine ali najmanj deset poslancev. Če kandidata ne bo, se bo v sredo na izredni seji DZ s tem seznanil in tako bo začel teči še 48-urni rok, v katerem se lahko DZ odloči še za tretji poskus. Če tudi takrat kandidata ne bo, se bo DZ s tem seznanil na izredni seji v petek, Pahor pa bo v soboto razpustil parlament in razpisal predčasne volitve.

Sodeč po zadnjih napovedih, nobena izmed poslanskih skupin ne bo predlagala svojega kandidata, prav tako ne nameravajo prispevati podpisov za kandidaturo nepovezanega poslanca Janka Vebra, ki se je sam ponudil za ta položaj.

Tako je pričakovati predčasne volitve, ki pa ne bodo veliko prej, kot bi bile redne. Po Pahorjevih besedah sta za predčasne volitve mogoča dva datuma: 27. maj in 3. junij. Pahor se bo o datumu dokončno odločil po novem krogu posvetovanj z vodji poslanskih skupin, ko bo tudi jasneje, katere od pomembnih vsebin bo zdajšnjemu sklicu DZ-ja uspelo spraviti pod streho do volitev.