Iztok Purič se bo kot kandidat za ministra predstavil parlamentarnemu odboru

Bo Purič nasledil Bandellija?

3. december 2018 ob 09:47

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Članom odborov DZ-ja za gospodarstvo in za evropske zadeve se bo na seji, ki se bo začela ob 14. uri, predstavil kandidat za novega ministra za razvoj, strateške projekte in kohezijo Iztok Purič, ki bo, če bo dobil dovolj podpore, nasledil Marka Bandellija.

Purič, 64-letni doktor znanosti s področja organizacijskih ved, je 12 let vodil Javni gospodarski zavod Brdo, preden ga je vlada leta 2012 razrešila zaradi domnevnih nepravilnosti pri vodenju zavoda. Sodišče sicer preiskave v tej zadevi ni uvedlo. Na nedavnih lokalnih volitvah je neuspešno kandidiral za župana občine Kranj.

Stranka SAB je Puriča za ministra za kohezijo predlagala, "da bi v službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko svoja večkrat dokazana znanja, veščine in sposobnosti s področja upravljanja kadrov, vodenja in primernega razpolaganja s proračunskimi sredstvi ponovno uporabil v korist Slovenije". Novega ministra za kohezijo namreč čaka veliko dela na področju črpanja evropskih sredstev.

Bandelli se je moral s položaja posloviti le dva meseca po prevzemu funkcije. K odstopu ga je zaradi neprimernega elektronskega sporočila enemu od županskih kandidatov v občini Komen in domnevno slabega dela na ministrstvu pozval premier Marjan Šarec. Bandelli se je zaradi neprimerne komunikacije opravičil, očitke o slabem delu pa zavrnil in dejal, da je v dveh mesecih naredil ogromno.

L. L.