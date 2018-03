Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 6 glasov Ocenite to novico! Manica Janežič Ambrožič je prejela 70-odstotno podporo članov uredništva. Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić Sorodne novice Generalni direktor Igor Kadunc razrešil Jadranko Rebernik Dodaj v

Janežič Ambrožičeva prejela 70-odstotno podporo, Areh 34,4-odstotno

Trenutno je vršilec dolžnosti Vanja Vardjan

7. marec 2018 ob 20:22

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Člani uredništva informativnega programa Televizije Slovenija so se izrekli o kandidatih za odgovornega urednika. Voditeljici Dnevnika Manici Janežič Ambrožič so namenili 70-odstotno podporo, njenega protikandidata, urednika v informativnem programu Valentina Areha, pa je podprlo 34,4-odstotka tistih, ki so glasovali.

Vsak član uredništva je lahko obkrožil enega ali pa tudi oba kandidata.

Janežič Ambrožičeva je za STA po glasovanju dejala, da je za podporo hvaležna. "Če bom imenovana, se zavedam, da je pred mano težko in odgovorno delo," je navedla. Poudarila je svojo zavezanost javnemu RTV-servisu in dodala, da se zaveda njegovega pomena za družbo.

Mnenje članov uredništva direktorice TV Slovenija Ljerke Bizilj sicer ne zavezuje pri odločitvi, katerega kandidata bo predlagala v imenovanje generalnemu direktorju RTV Slovenija Igorju Kaduncu.

Če bi direktorica TV Slovenija predlagala kandidata, ki ni dobil pozitivnega mnenja večine članov uredništva, bi imela večina članov pravico predlagati v imenovanje generalnemu direktorju kandidata, ki je dobil njihovo pozitivno mnenje, o čemer morajo obvestiti programski svet RTV Slovenija. V tem primeru bi Kadunc izbral kandidata po pridobitvi soglasja sveta.

Januarja je bila s funkcije odgovorne urednice informativnega programa na predlog Biziljeve razrešena Jadranka Rebernik. Trenutno je na čelu uredništva kot vršilec dolžnosti Vanja Vardjan.

M. R.