Janko Veber ustanavlja stranko Sloga, ustanovni kongres aprila

Društvo Sloga bo po ustanovitvi stranke delovalo naprej

8. marec 2018 ob 20:11

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ustanovni kongres stranke Sloga bo prvi teden v aprilu, predvidoma v Ljubljani, je napovedal pobudnik stranke, nepovezani poslanec Janko Veber, in dodal, da so več kot potrebnih 200 ustanovnih izjav že zbrali.

"Gre za rešitve za ljudi, za postavitev čvrstega temelja delovanja države. To je tisto, kar bo naše sporočilo vsem, ki želijo sodelovati z nami. Ideologija nas ne zanima," je zatrdil Janko Veber in dodal, da želijo udejanjiti ustavno določilo, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo.

Temelj tega delovanja je skupna lastnina, "ki je bila odvzeta z osamosvojitvijo, zdaj pa poteka zelo okruten način prilaščanja skupne lastnine posameznikom", je pojasnil. Po njegovih navedbah je cilj stranke, da omogočijo dostojno življenje z donosom iz skupne lastnine vsem državljanom.

Med drugim želijo doseči, da brez soglasja državljanov ne bi bilo mogoče prodati ničesar. Za vprašanja, kot je prodaja NLB-ja, bi bil potreben referendum, je pojasnil Veber. Prepričan je, da se iz naštetega odpirajo možnosti za učinkovitejše delovanje gospodarstva in drugačno socialno politiko, cilj pa je tudi ustvarjanje delovnih mest skozi ponovno industrializacijo Slovenije.

Sodelovanje s sorodnimi strankami

Po kongresu se bo Sloga pogovarjala o sodelovanju z drugimi strankami, ki imajo soroden program, na prihajajočih državnozborskih volitvah, pri čemer so odprti tako za predvolilno koalicijo kot za skupno listo. Po Vebrovih besedah ima društvo Sloga, ki ga on vodi, že zdaj pomembno vlogo pri povezovanju in združevanju različnih skupin ter posameznikov, kar delajo vzporedno z ustanavljanjem stranke.

Po njegovih navedbah gre za trajno zavezo za uresničitev ključnih točk, in nikakor ne le za projekt, ki bi bil namenjen le nastopu na volitvah. Kot je pojasnil, je že veliko skupin podpisalo dogovor o sodelovanju. Parafirali so ga tudi s stranko Združena levica - Demokratična stranka dela (ZL-DSD), niso pa ga podpisali, saj niso uskladili naslednjih korakov, je povedal Veber.

Veber bo kot pobudnik ustanovitve stranke na kongresu kandidiral za njenega predsednika, drugih imen v svoji ekipi pa še ne razkriva. Prepričan je, da bodo na volitve zelo dobro pripravljeni. Veber, ki po izstopu iz SD-ja v DZ-ju deluje kot nepovezani poslanec, je dodal še, da bo društvo Sloga delovalo tudi po ustanovitvi stranke z istim imenom.

G. K.