Janković: Predlagam, naj Klemenčič sodbo napiše kar sam

Župan komentiral odziv ministrstva za pravosodje

14. julij 2017 ob 15:44

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Ljubljanski župan Zoran Janković je prepričan, da želi pravosodni minister Goran Klemenčič z odzivom na odločitev preiskovalne sodnice v enem od Jankovićevih primerov vplivati na odločitev sodišča.

"Minister s svojo izjavo, da se z mojim primerom sodna praksa na prvi stopnji spreminja in odstopa od dosedanje prakse, nedvomno neposredno deluje proti neodvisnosti sodišča in direktno nakazuje, kakšno sodbo naj bi sprejela višja instanca. Prepričan sem, da minister za pravosodje, ki je znan tudi po svoji vehementni izjavi, da bodo letele glave, če primer zastara, včeraj ne bi smel dati izjave, kajti s tem poskuša vplivati na odločitev sodišča," je v sporočilu za javnost zapisal Janković.

Kot je navedel, ne bo presenečen, če se bodo po odločitvi sodnice, naj se prisluhi glede domnevne zahteve farmacevtki po spolnih uslugah v zameno za zaposlitev izločijo kot dokazni material, in četrtkovi izjavi ministra Klemenčiča prirejeni prisluhi ali njihovi deli nenadoma znašli v javnosti. To bo namreč po njegovih besedah "še en dokaz, da nekaterih na Nacionalnem preiskovalnem uradu in tožilstvu ne zanimata resnica in pravica, temveč le politikantstvo."

Janković: Še naprej verjamem v pravico

"Da bi si gospod Klemenčič olajšal delo, predlagam, naj kar sam napiše sodbo in s tem pokaže, kako razume neodvisnost sodišča," je zapisal župan, ki je prepričan, da mu minister s četrtkovo izjavo namerno škodi. "Še več, v svoji želji, da bi me obsodili, gre tako daleč, da je celo pripravljen spremeniti zakon," je pojasnil župan, ki je spomnil tudi, da mu je Klemenčič, ko je bil predsednik Komisije za preprečevanje korupcije, "zaradi procesne napake kršil ustavne pravice".

"Ne glede na izjavo ministra za pravosodje še naprej verjamem v pravico, pravičnost sodišča in v odločitve, ki se sprejemajo v sodnih dvoranah, ne pred sodiščem in tudi ne v pisarni pravosodnega ministra," je še navedel ljubljanski župan.

Pravosodno ministrstvo: Odločitev odstopa od dosedanje prakse

Na ministrstvu za pravosodje so namreč v četrtek zapisali, da glede na poročilo specializiranega tožilstva, podatke, pridobljene neodvisno od njega, preučitev sodne prakse sodišč različnih stopenj v različnih zadevah in različnih obtožencev, pritrjujejo doslej izraženim stališčem generalnega državnega tožilca Draga Škete, da odločitev preiskovalne sodnice v Jankovićevem primeru odstopa od dosedanje sodne prakse. Po mnenju ministrstva v primeru domnevnega zastaranja zadeve do pravnomočne odločitve sodišča ni mogoče govoriti o uničenju ali izločitvi dokazov oziroma ustavitvi kazenskega pregona zoper osumljenca.

Preiskovalna sodnica je namreč ugodila predlogu za izločitev in uničenje dokazov, ki jih je tožilstvo pridobilo s prisluškovanjem, kar je maja letos predlagal Jankovićev zagovornik. Kot je utemeljil, se je rok, v katerem bi moralo tožilstvo začeti kazenski pregon, iztekel 17. oktobra 2016, zahteva za preiskavo pa je bila vložena aprila letos. Sklep še ni pravnomočen, tožilstvo pa je napovedalo pritožbo.

