Janša: Če ne bomo uspeli sestaviti stabilne vlade, so boljša rešitev predčasne volitve

Poletni tabor v Bovcu

21. julij 2018 ob 17:45

Bovec - MMC RTV SLO, STA

Janez Janša je ob začetku tradicionalnega poletnega tabora SDS-a v Bovcu in Gorniškega kluba Henrik Tuma dejal, da bodo storili vse, da sestavijo stabilno vlado. Če jim to ne bo uspelo, kot najboljšo rešitev vidijo predčasne volitve.

Predsednik SDS-a in relativni zmagovalec predčasnih državnozborskih volitev je pred približno 3.000 zbranimi člani in simpatizerji SDS-a na letališču v Bovcu spomnil na uspeh SDS-a na letošnjih državnozborskih volitvah in ocenil trenutne povolilne politične razmere, v katerih se skuša od politike in medijev zamegliti vlogo relativnega zmagovalca volitev. Ob tem je tri dozdajšnje vladne stranke označil za "absolutne poraženke".

Presodil je, da bodo slovenski politični in medijski prostor v prihodnjih dneh zapolnjevali veliki napori, da se sestavi koalicija šestih strank. To bi po njegovem mnenju pomenilo zgolj nadaljevanje politične zgodbe zadnjih štirih let, z dodatkom treh strank, s čimer pa bi bila taka vlada še bolj nestabilna.

V oblikovanju tovrstne vlade v SDS-u po besedah Janše ne vidijo ustrezne rešitve, še posebej glede na dejstvo, da bodo politične in gospodarske razmere v Sloveniji in Evropi bistveno bolj zaostrene.

"Naredili bomo vse, da se sestavi stabilna vlada"

Če bo stranka SDS v drugem krogu oblikovanja vlade lahko sestavila stabilno vlado, ki bo Slovenijo postavila na prvo mesto in delala v dobro vse države, bodo to po Janševih besedah tudi storili.

"Mi ne kličemo novih volitev. Rekel sem že prej, da bomo naredili vse, da se sestavi stabilna vlada, ne vidimo pa rešitve v tem, da se nadaljuje vlada, kot je bila do zdaj. Bistveno boljša alternativa temu so nove volitve," je po poročanju Radia Slovenija povedal prvak SDS-a.

Sa. J.