Janša ima teden dni časa za sprejetje mandatarske kandidature

Potrebne večine za imenovanje predsednika vlade še ni

12. julij 2018 ob 07:49,

zadnji poseg: 12. julij 2018 ob 14:45

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predsednik Borut Pahor se je sestal s predsednikom SDS-a Janezom Janšo in mu ponudil mandatarski položaj. Janša ima teden dni časa za sprejetje ali zavrnitev.

Predsednik republike Borut Pahor je relativnemu zmagovalcu volitev, predsedniku stranke SDS Janezu Janši, ponudil kandidaturo za mandatarja za sestavo vlade. Janša pa ima čas do prihodnjega četrtka, da poda soglasje h kandidaturi ali pa ga ne poda.

Predsednik republike je predsednike strank prosil, naj izberejo pogovore in vključevanje, tudi če na koncu ne izberejo te ali one koalicije. Izbrati je treba kulturo dialoga in vključevanja, saj ta vodi v strpno iskanje rešitev, je poudaril. V nasprotnem primeru bi "na našo veliko nesrečo" prevladala nestrpnost in izključevanje, "tega pa si ne zaslužimo", je povedal.

"Če bo Janši uspelo sestaviti parlamentarno večino in vlado, bi to glede na povolilno aritmetiko pomenilo dvoje. Da je končno prišlo do dogovarjanja na podlagi skupnih stališč v korist večine ljudi. Drugič, da je sploh lahko prišlo do dogovora, je bilo treba sprejeti vzajemna zagotovila o izogibanju levim in desnim skrajnostim," je izjavil Pahor.

Janša je napovedal, da bo že danes (v četrtek) parlamentarnim strankam poslal vabila, ki bodo vsebovala predlagan potek posvetovanj. Vabilo bo javno, da ga bodo lahko prebrali vsi, je poudaril. Z začetkom posvetovanj bo počakal do ponedeljka, in sicer zaradi pogajanj za koalicijo okoli LMŠ-ja. Nato bo SDS najprej preveril, ali sploh obstaja načelna pripravljenost za sodelovanje, in če obstaja, bodo naprej preverjali, ali obstaja možnost približno podobnega pogleda na ključne izzive. Pogoja bosta morala biti izpolnjena na precej več kot 46 glasovih, saj koalicije z enim glasom večine ni smiselno sestavljati, je dejal Janša. In šele nato se bodo lahko začela dejanska koalicijska pogajanja o vsebini, je napovedal.

Če se bo 19. junija izkazalo, da Janša nima potrebne večine in bo zavrnil soglasje h kandidaturi, bo Pahor preveril, ali se je v vmesnem času uspelo sestaviti kateri koli drugi večini. Nato bo počakal do izteka 30-dnevnega roka in 23. julija DZ obvestil, da nima kandidata za mandatarja. "Zlasti pa bom z veseljem počakal zato, ker bo po tem čas za streznitev v političnem prostoru. Mislim, da je prav, da pride do streznitve. Ker se bomo morali vsi spoprijeti z dejstvom, da brez pogovorov čez neka ostra politična razmejevanje ne bo mogoče sestaviti nove slovenske vlade. Po mojem izključevanje ne vodi nikamor," je izjavil predsednik republike.

Pahor ugotavlja, da trenutno nihče ne uživa potrebne večine za izvolitev za predsednika vlade.

Šesterica strank pod vodstvom LMŠ-ja se glede koalicijske pogodbe še vedno usklajuje. V prihodnjih dneh bodo o vsebini sestankovale strokovne skupine po posameznih področjih, predsedniki strank pa se bodo znova srečali v soboto. O aktualnih zadevah, torej gotovo tudi o poteku pogajanj, bo drevi razpravljalo tudi predsedstvo SD-ja.

G. C., Al. Ma.