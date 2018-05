Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.7 od 6 glasov Ocenite to novico! Podporo na volitvah je Janezu Janši in SDS-u izrekel madžarski premier Viktor Orban. Foto: BoBo Dodaj v

Janša na konvenciji napovedal "izsušitev birokratskega močvirja"

Podporo izrekel madžarski premier Viktor Orban

11. maj 2018 ob 23:28

"Temeljna prioriteta SDS-a je blaginja državljank in državljanov," je na konvenciji SDS-a poudaril prvak stranke Janez Janša. Napovedal je "izsušitev birokratskega močvirja" in socialno politiko, ki bo temeljila na ustvarjanju delovnih mest. Med gosti konvencije sta podporo SDS-u in Janši izrazila tudi Manfred Weber in madžarski premier Viktor Orban.

Na zunanjepolitičnem področju SDS ne vidi perspektive v strateških partnerstvih z Rusijo in Iranom, temveč v tesnejšem sodelovanju s srednjeevropskimi državami in Višegrajsko skupino. Janša vidi Slovenijo, v kateri "ne kradejo državnih bank, mandatov, volitev in otrok", pač pa kot državo, v kateri so vsi državljani prvorazredni pred zakonom, delo je spoštovano in dobro plačano, vladata pa svoboda duha in pravičnost.

SDS je pred tokratnimi volitvami državljanom posredoval anketne vprašalnike glede potrebnih ukrepov na različnih področjih. Prejeli so več kot 17.000 odgovorov, in kot je danes zagotovil Janša, bodo odgovori, ki so jih prejeli, tudi njihove zaveze za prihodnji mandat. Prav tako bo prvak SDS-a nadaljeval prizadevanja za državo, ki bo sposobna zagotavljati varnost državljank in državljanov.

Orban podprl Janšo

Zbrane je nagovoril tudi Orban. Pozval jih je, naj se v volilni tekmi borijo do zadnjega trenutka, in dodal, da Slovenijo čakajo ene najpomembnejših volitev v zgodovini. Težkih odločitev, ki prihajajo, zato v Sloveniji ne smete prepuščati novim strankam, ki prihajajo od nikoder in nimajo preteklosti, je dejal. "Potrebujemo izkušene bojevnike, ki se ne ustrašijo lastne sence," je dejal. Janševa zmaga je po Orbanovih besedah zagotovilo za obstoj slovenskega naroda, predvsem ob vprašanju migracij, ki pesti Evropo.

Vodja poslanske skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu Manfred Weber je v nagovoru poudaril, da je tudi za Slovenijo v tem času ključni izziv vprašanje migracij. Cilj je ustrezno zaščititi evropsko zemljo, zato tistih, ki na mejah gradijo ograje, ne bi smeli kritizirati, ampak bi jim morali nuditi oporo. Krščanstvo je izpostavil kot najpomembnejši steber njihove stranke v Evropskem parlamentu. Ob tem je izrazil podporo predlogu, da bi se ena izmed sob v Evropskem parlamentu poimenovala po Jožetu Pučniku.

Podporo SDS-u na prihajajočih volitvah je izrazil tudi predsednik makedonske stranke VMRO-DPMNE Hristijan Mickoski, ki je prepričan, da lahko Slovenija s SDS-om v vladajoči koaliciji postane sprememba, ki jo čaka Evropa.

Na odru vsi kandidati za poslance

SDS se na parlamentarne volitve podaja z vsemi aktualnimi poslanci in še nekaterimi prepoznavnimi imeni, med njimi z evropsko poslanko Patricijo Šulin, predsednikom Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve Alešem Hojsom in piranskim ribičem Silvanom Radinom. Na oder so povabili še vse kandidate na letošnjih parlamentarnih volitvah, imena katerih so javno objavili že pred časom.

