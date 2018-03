Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.1 od 7 glasov Ocenite to novico! Janša je kot ključno težavo navedel, da nimamo le ene slovenske države, ampak dve. Ena država je tista, ki se jo vidi na površini, druga pa je globoka država. Foto: BoBo Svoje poglede na zdajšnje dogajanje so na posvetu pod geslom Združeni za Slovenijo predstavili predsednik SDS-a Janez Janša, predsednik SLS-a Marko Zidanšek, predsednik stranke Glas za otroke in družine Aleš Primc in predsednik Nove ljudske stranke Slovenije Franc Kangler. Foto: BoBo Sorodne novice Slovenija, kam? Politična desnica spregovorila o prihodnosti Slovenije Dodaj v

Janša: Po 10. juniju so spremembe realne, a pogoj za to je, da verjamemo vanje

Javna tribuna Zbora za republiko

14. marec 2018 ob 20:51

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predstavniki strank z desnega pola so sodelovali na javni tribuni Zbora za republiko pod geslom Združeni za Slovenijo in se zavzeli za bolj pravično, pošteno in varno Slovenijo.

Svoje poglede na aktualno dogajanje so na posvetu pod geslom Združeni za Slovenijo predstavili predsednik SDS-a Janez Janša, predsednik SLS-a Marko Zidanšek, predsednik stranke Glas za otroke in družine Aleš Primc in predsednik Nove ljudske stranke Slovenije Franc Kangler.

Predsednik SDS-a Janša je zdajšnji čas označil za odločilnega, za začetek finala pred volitvami, na katerih se bo odločalo, kako bomo v Sloveniji živeli v prihodnjem obdobju. "Po 10. juniju so spremembe realne, a pogoj za to je, da verjamemo vanje. In mi, ki smo tu, vanje verjamemo," je poudaril.

Dve slovenski državi

Janša je kot ključno težavo navedel, da nimamo le ene slovenske države, ampak dve. Ena država je tista, ki se jo vidi na površini, druga pa je globoka država. Pri državi, ki jo vidimo, so nekatere stvari še kar v redu, pri drugi pa je vidno, da se tranzicija še ni končala. Da bi jo dokončali, je treba razgraditi globoko državo, je ocenil Janša.

Koncept globoke države je ponazoril na več različnih področjih, med drugim na zdravstvu, v katerem ogromno ljudi dela na etični pogon, medtem ko se pri nabavah krade "z lopato", na pranju denarja v NLB-ju in na "namernem razgrajevanju Slovenske vojske".

Janša je komentiral tudi odsotnost Mateja Tonina (NSi) na tokratni tribuni. "Združujemo se za Slovenijo, on pa mora še prej združiti Novo Slovenijo," je komentiral Janša, ki verjame, da bo smer sodelovanja, ki jo je nakazal Tonin, na kongresu NSi-ja dobila podporo. "To ne bo dobro samo za NSi, ampak za vso Slovenijo," je dodal.

Leta zamujenih priložnosti

Zidanšek je obdobje iztekajočega se vladnega mandata označil za leta zamujenih priložnosti. Država se je nominalno dodatno zadolžila, ne črpa dovolj dobro evropskih sredstev. Šolstvo izobražuje nezaposljive kadre in ustvarja strukturno brezposelnost. V zdravstvu je treba narediti red in za to je potrebna temeljita reforma. Opozoril je tudi na premočno birokracijo, zlasti pa na previsoko obremenitev dela. Nižji davki in prispevki ter nižja obremenitev dela bi po njegovih besedah pripomogli tudi k višji potrošnji.

Bistveno je preživetje naroda

Po besedah Primca pa je v Sloveniji bistvena težava, da se politika ukvarja z nebistvenimi stvarmi. Kar je bistveno, je po njegovem prepričanju preživetje naroda. V ta namen pa je treba spodbuditi veselje do življenja in omogočiti zdajšnji generaciji, da se bo lahko odločala za več otrok.

Med prioritetami je Primc poudaril tudi varnost, pri čemer bi okrepil Slovensko vojsko in policijo, in preprečevanje zlorab v pravosodju. Tudi v pravosodju se zgodijo napake, a če so te namerne, gre za zlorabo. In v tem primeru mora nekdo za to odgovarjati, je poudaril.

Tudi Kangler za pošteno Slovenijo

Za pravično in pošteno Slovenijo se je zavzel tudi Kangler. Tako globoko kot danes pravna država namreč po njegovi presoji še ni padla, prav tako po letu 1991 tako globoke politične krize še ni bilo, je dejal. Kangler se je ob tem zavzel za dialog in povezovanje v politiki.

V življenju se je po njegovih besedah treba boriti in zmagali bosta resnica in pravica. To je s svojim prizadevanjem dokazal tudi Vili Kovačič, na čigar pobudo je vrhovno sodišče ravno danes sporočilo, da je razveljavilo rezultate referenduma o drugem tiru, je ponazoril Kangler in Kovačiču čestital za pokončno držo.

G. C.