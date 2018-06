Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Janša na tiskovni konferenci. Foto: MMC RTV SLO Prizor iz volilnega štaba SDS-a s prejšnjih, predsedniških volitev. Tokrat novinarjev v štab ne spustijo. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

Janša po volilni zmagi: K sodelovanju bomo povabili vse

Volilni dan 2018

3. junij 2018 ob 19:36,

zadnji poseg: 3. junij 2018 ob 21:19

Ljubljana - MMC RTV SLO

Predsednik SDS-a Janez Janša je napovedal, da bo SDS vodil vlado v korist države, kljub priznanju, da sestavljanje koalicije verjetno ne bo lahko.

Stranki SDS so predvolilne ankete in merjenja javnega mnenja konstantno kazali na zmago, volitve so to potrdile. Kljub temu vzdušje v štabu stranke ne odraža praznovanja, temveč je bolj zadržano in najbrž uperjeno v čas sestavljanja koalicije.



Janša je predstavnikom medijev povedal, da je stranka SDS odprta sodelovanje, še posebej zato, ker "so pred nami časi, ko bo sodelovanje potrebno". "V naših vladah so vedno bili tisti, ki so bili pripravljeni delati za dobro Slovenije," je dejal. V ponedeljek bodo povabili vse parlamentarne stranke na pogovore na podlagi programa, in na pogovore naj prinesejo svoje programe, da se bodo pogovarjali o realnem stanju, je izjavil. Dodal je, da je vlada pod njegovim vodstvom v najhujših časih reforme uskladila s socialnimi partnerji in tudi z opozicijo sodelovala v partnerstvu za razvoj, dala ji je tudi nadzorne položaje podjetij v državni lasti.

Glede sestavljanja koalicije je dejal, da naj se prvo počaka na dokončne izide in da se razgrete glave nekoliko ohladijo. Če bo SDS vodil vlado, jo bo v korist vseh državljanov, je napovedal. Na vprašanje o napornosti kampanje je odgovoril: "Eni mlajši so že padali skupaj, nam se to še ni zgodilo. Naš mladi tim se je šele dobro ogrel in če kdo hoče še ene volitve jutri, mi smo pripravljeni." In dodal: "Mislim pa, da Slovenija za to nima časa."

"Mi bomo na prvo mesto postavili blaginjo slovenskega človeka. Nikoli ne bomo rekli žal besede tistemu, ki iz solidarnosti pomaga komerkoli, tudi migrantom. Vse to je dobrodošlo. Nikakor pa ne bomo dovolili, da slovenska vlada zanemarja domačega človeka. Tu nas čaka ogromno dela," je povedal o prvi prioriteti.

Visoka prioriteta bo zanje ureditev stanja v zdravstvu. "Tu so potrebne hitre in urgentne rešitve, da se vzpostavi red, in da se davkoplačevalski denar dejansko privede do pacienta in izvajalca."

Glede izzivov mednarodnopolitične narave je povedal, da na žalost moč Slovenije nekoliko peša. Slovenija se bo morala izraziteje opreti na mednarodne povezave, katerih članica je, in se mogoče potegovati za "idealno središče evroregije s sedežem v Ljubljani". S tem bi tudi povezali rojake iz zamejstva.

Čestital je vsem strankam, ki so se prebile v parlament.

Prvi odziv

Takoj po objavi vzporednih volitev sicer svoj prvi odziv podal po elektronski pošti: "Spoštujemo vsakega, ki je danes odšel na volišče, ne glede, za koga je glasoval. In večje spoštovanje gre tistemu, ki obleče trenirko in na volišče gre, kot temu, ki si nadene kravato in ostane doma. [...] Ni nas strah jutrišnjega dne. Veselimo se ga! Z zaupanjem vseh, ki ste nam danes zaupali svoj glas, smo močni. Zavedamo se, da je odgovornost vsake vlade najprej do njenih državljanov. Da prepozna in dela za njihove potrebe, da skrbi za njihovo varnost, da ščiti njihove pravice in brani njihove vrednote. Slovenska demokratska stranka bo vedno postavila Slovenijo na prvo mesto."

Kako bo s koalicijo

Podobne misli je prvak SDS-a izrazil že dopoldne, ko je svoj glas oddal v Šentilju pri Velenju skupaj s soprogo Urško, poroča Slovenska tiskovna agencija. Takrat je izrazil dvom, da bo volilni izid takšen, da bi lahko prinesel dovolj veliko stabilnost že v prvem koraku - bo pa to začetek tega koraka, je dejal. Številne stranke so že dolgo pred volitvami napovedovale, da z SDS-om v vlado nočejo, zato utegne biti sestavljanje koalicije težaven podvig. Med drugim je sodelovanje z SDS-om vnaprej zavrnil predsednik LMŠ-ja Marjan Šarec, ki so mu predvolilne ankete obetale drugo največjo poslansko skupino.

Janša pa je ob robu oddaje glasu dejal, da je njegova stranka pripravljena iti v vlado z vsemi, ki so pripravljeni delati za dobro Slovenije.

Ocenil je tudi, da se bodo na predčasnih volitvah zagotovo zgodila nekatera presenečenja, predvsem v smislu večje drobitve slovenskega političnega prostora in prestrukturiranja na levem polu. "Najbrž bo treba nekaj časa počakati, da se vse te turbulence umirijo, preden bodo sploh mogoči resni pogovori o novi vladi," je dejal prvak SDS-a in napovedal, da se bo stranka za naklonjenost volivcev borila do zadnje preštete glasovnice, še poroča Slovenska tiskovna agencija.

SDS o grožnjah

Tokratno dogajanje v volilnem štabu stranke se je od prejšnjih let razlikovalo po poostrenih varnostnih ukrepih. V strani pravijo, da so jih uvedli zaradi prejetih groženj. Ob četrtkovem shodu "proti nestrpnosti" smo bili deležni številnih groženj, tudi takšnih s smrtjo. Včeraj, danes in v preteklosti so bile takšne grožnje objavljane tudi v medijih in na profilih različnih novinarjev in drugih zaposlenih v določenih medijskih hišah. Prihajale pa so celo iz službenih računalnikov policijskih funkcionarjev in zaprtih spletnih portalov nekaterih stanovskih združenj uradnih oseb," so sporočili iz stranke.

Aljoša Masten