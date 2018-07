Pahor ne bo predlagal mandatarskega kandidata

19. julij 2018 ob 07:40,

zadnji poseg: 19. julij 2018 ob 14:58

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predsednik republike Borut Pahor je sporočil, da bo v ponedeljek uradno seznanil DZ, da v 30-dnevnem roku ne bo predlagal kandidata za predsednika vlade in da nihče ne uživa potrebne parlamentarne podpore za izvolitev.



Po tistem ko je predsednik države Borut Pahor opravil pogovore z vodji poslanskih skupin in ugotovil, da nihče nima potrebne parlamentarne podpore, je ponudil kandidaturo relativnemu zmagovalcu volitev, predsedniku SDS-a Janezu Janši, ki pa je v pismu pojasnil razloge, zakaj soglasja h kandidaturi ne daje, so sporočili z urada predsednika republike. Predsednik republike je opravil tudi pogovor s predsednikom LMŠ-ja Marjanom Šarcem, da bi uradno preveril, ali obstajajo možnosti, da do 23. julija pridobi potrebno parlamentarno podporo. Šarec je predsednika republike seznanil, da do 23. julija ne bo imel zagotovljene potrebne večine za izvolitev za predsednika vlade, so sporočili z urada. Pahor bo o tem DZ uradno obvestil ob izteku 30-dnevnega roka, ki ga določa 225. člen poslovnika DZ-ja, to je v ponedeljek. Tako sta se dogovorila s predsednikom DZ-ja Matejem Toninom na njunem zadnjem uradnem srečanju 11. julija, da bi parlamentarne stranke pridobile dodaten čas za dogovor o oblikovanju nove slovenske vlade.

Janša: Morda večina v naslednjih tednih

Janša je Pahorja obvestil, da za zdaj ne obstaja potrebna večina za oblikovanje vlade, a vseeno dopušča možnost, da se takšna večina oblikuje v naslednjih tednih. "To oceno dajem na podlagi neuradne komunikacije, ki je potekala v zadnjih dneh med parlamentarnimi strankami. Skupni imenovalec te komunikacije je spoznanje, da si velika večina strank ne želi novih predčasnih volitev, že četrtih zapovrstjo," je zapisal Janša.

"Pokazalo pa se je tudi, da nekatere parlamentarne stranke vztrajajo pri obžalovanja vredni nedemokratični in nedržavotvorni drži zavračanja večinske volje volivcev in celo same kulture dialoga. K temu pomembno prispevajo različne neformalne interesne skupine, ki si želijo čim daljše obdobje brezvladja, čim večji nered v družbenih podsistemih in posledično seveda čim bolj šibko vlado. V neobvladljivi koaliciji velikega števila strank in šibki vladi vidijo garancijo za lastne koristi oziroma lažji dostop do davkoplačevalskih sredstev, deležev državnega premoženja prek obvladovanih DUTB-ja in SDH-ja in ohranitev svojih privilegijev in monopolov. Ker so te interesne skupine lastnice večine osrednjih medijskih hiš ali pa imajo nanje zaradi kapitalskih in drugih povezav pomemben vpliv, v javnosti načrtno spodbujajo (ne)kulturo izključevanja, kar dodatno otežuje oblikovanje stabilne vlade," je še pojasnil.

Po odstopu NSi-ja od pogajanj z LMŠ-jem se je Janša sešel s predstavniki NSi-ja, ločeno pa tudi s SNS-om. Po srečanju z NSi-jem so iz SDS-a sporočili, da "nerazrešeni razvojni in strukturni problemi zadnjega mandata k sodelovanju še posebej kličejo parlamentarne stranke, ki niso sodelovale v upravljanju države v obdobju 2014–2018".

Za zdaj ni znano, da bi bila še katera od preostalih strank pripravljena vstopiti v koalicijo s SDS-om.

Do resnega poskusa oblikovanja stabilne vlade lahko očitno pride šele potem, ko bodo prej izčrpane vse teoretične možnosti za oblikovanje šibke, nestabilne vlade, ki pa bi ustrezala tajkunskim omrežjem. pic.twitter.com/OvlG5XZG0M — Janez Janša (@JJansaSDS) July 19, 2018

