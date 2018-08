Janša: Šarca je omogočila Levica, katere ideal je venezuelski sistem

Odziv predsednika SDS-a prek Facebooka

18. avgust 2018 ob 19:20

Ljubljana - MMC RTV SLO

Predsednik SDS-a Janez Janša je v odzivu na izvolitev mandatarja Marjana Šarca ocenil, da se je Sloveniji zgodila nova politična prevara.

Predsednik stranke relativne zmagovalke parlamentarnih volitev Janez Janša se je na digitalnem družbenem omrežju Facebook odzval na izvolitev mandatarja za sestavo vlade Marjana Šarca (LMŠ). Komentar je napisal v angleščini, kar nakazuje, da je najbrž namenjen svetovni javnosti. V njem je ocenil, da je Slovenija doživela še eno politično prevaro, ki da doslej že tako niso bile redke.

Za Šarca je zapisal, da nima nobenih izkušenj iz državne politike in niti ne pozna razlike med Svetom Evropske unije in Svetom Evrope. V Sloveniji je znan kot posnemovalec in cenen zabavljač, ki je gradil na nizkotnem humorju, včasih tudi žaljivem, predvsem na račun ženskega spola.

Izpostavil je vlogo Levice, ki je "po vseh kriterijih skrajno leva" in "katere ideal je venezuelski družbenopolitični sistem". Zahtevajo višje davke, nacionalizacijo zasebne lastnine, izstop Slovenije iz zveze Nato in neprodajo NLB-ja, je naštel.

Poudaril je, da je SDS dobil več glasov kot drugo- in tretjeuvrščena stranka skupaj in več kot seštevek vseh treh strank prejšnje vladajoče koalicije. Vzrok, da mu ni uspelo sestaviti vlade, je Janša našel v "srditem izključevanju zmagovalca volitev", ki da je posledica vplivnih sil iz ozadja. To "skozi politične marionete in režimske medije" še vedno prevladujejo v Sloveniji, je sporočil javnosti.

Spomnil je, da mora novi mandatar sestaviti ministrsko ekipo v 15 dneh in jo potrditi v parlamentu, kjer bo "odvisna od podpore ekstremne levičarske stranke". "Še vedno ni povsem jasno, ali bodo ta glasovala za ali proti ali pa se bodo preprosto vzdržali glasovanja. V takšnem primeru bo morala Slovenija znova na predčasne volitve."

Al. Ma.