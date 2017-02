Janša: SDS je osrednji stabilni politični dejavnik v Sloveniji

28 let stranke SDS

18. februar 2017 ob 19:14

Žalec - MMC RTV SLO/STA

Predsednik SDS-a Janez Janša je na slavnostni akademiji ob 28. obletnici stranke v Žalcu ocenil, da je SDS osrednji stabilni politični dejavnik v Sloveniji. Pri tem je poudaril, da je pred njimi čas sprememb in da je treba ta čas izkoristiti.

Dejal je, da je bilo leto 2016 leto mnogih izgubljenih priložnosti za Slovenijo, posledica tega pa je, da se mladi izšolani ljudje izseljujejo iz države, uvažamo pa delovne migrante. Ta čas se bliža koncu, pravi prvak SDS.

Po njegovih besedah se v Sloveniji ne zavedamo dovolj demokracije, ki se bo v prihodnjih letih razvijala drugače. "Treba se je spraševati o naši prihodnosti. Smo del prostora, ki je iz različnih razlogov ogrožen," je dejal.

Meni, da se je SDS vseskozi boril proti centralizaciji države in da je trenutno edina stranka, ki ima več kot 10 odstotkov podpore volivcev. Temeljno vodilo stranke je boj proti delitvi.

Janša: Veliko naporov, da živimo enakopravno

"SDS je v 28 letih naprej delal za to, da je sploh nastala slovenska država. Vložili smo veliko naporov za to, da bi v državi, ki smo jo morali tudi braniti, živeli enakopravno. Borili smo se, da se popravijo krivice, da se vrne ukradeno premoženje in da se vzpostavijo razmere, da se takšne anomalije ne bi več dogajale. Borili smo se za to, da ne bi spet trpeli tisti, ki so trpeli že prej," je dejal Janša.

Spomnil je še, da so v petek praznovali 30 let od izida prve številke Nove revije, v kateri je bil objavljen nacionalni program Slovencev.

Slovesna akademija, ki jo spremlja tudi kulturni program, se nadaljuje s podelitvijo priznanj dejavnim in zaslužnim članom stranke ter njenim lokalnim odborom.

Al. Ma.