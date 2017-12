Je nekaj sekund zabave s pirotehniko vredno trpljenja živali?

Uporaba pirotehnike je dovoljena med 26. decembrom in 2. januarjem

24. december 2017 ob 13:48

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

S smernicami za lastnike hišnih ljubljenčkov in nasveti za ravnanje z živalmi v naravi in na kmetiji v novoletnem času želijo v društvu za zaščito živali praznični čas polepšati tudi manjšim in večjim kosmatincem.

Živali imajo veliko bolj izostren čut za sluh kot ljudje in lahko zaznavajo tudi frekvence, ki so nam neznane. Poki petard in ognjemeta so zato še toliko bolj strašljivi zanje, izpostavljajo v Društvu za zaščito živali Ljubljana. Pomembno je, da lastniki svojim ljubljenčkom pripravijo varno zavetje v notranjem prostoru (hiša, garaža, delavnica ...) in jim s svojo živčnostjo ne povečujejo stresa. Prav tako jih ne smejo tolažiti ali miriti s priboljški, saj to živalim le sporoča, da je nevarnost resnična.

Vseeno pa jim morajo omogočiti svojo bližino, saj jim ta predstavlja varnost, svetujejo. Opozarjajo tudi, da lahko strah privede tudi do driske in pretiranega uriniranja, živali lahko izgubijo apetit ali uničujejo stvari okoli sebe. Opominjajo, da psov in drugih ljubljenčkov lastniki ne smejo nikoli kaznovati zaradi dejanj v času njihove stiske.

Najpomembneje je zmanjšati stres

V društvu zato poudarjajo, da je najpomembneje zmanjšati stres živali. Lastnikom hišnih ljubljenčkov svetujejo, naj v prazničnem času živali peljejo na sprehod zunaj mest, kjer so možnosti pokanja manjše, zunaj pa naj se zadržujejo le krajši čas. Lastniki se na poke ne smejo odzivati s skrbjo ali strahom, saj lahko tega prenesejo tudi na svojega ljubljenčka.

Živalim naj pripravijo varno zavetje v notranjem prostoru. V skrajnih primerih pa si lahko lastniki pomagajo tudi z zdravili, ki jim jih predpiše veterinar. Najpomembneje pa je, da tudi sami ne uporabljajo pirotehnike. "Nekaj sekund naše zabave namreč ni vrednih trpljenja, ki ga s tem povzročimo živalim," poudarjajo v društvu.

Uporaba pirotehnike je sicer dovoljena med 26. decembrom in 2. januarjem. V tem času ne trpijo le hišne živali, temveč tudi živali v naravi in na kmetiji. Te še toliko bolj, saj ne morejo pobegniti pred glasnimi poki, ki lahko med drugim povzročijo dezorientacijo ptic, ki zaradi tega izgubijo več energije. Zaradi povečanega stresa lahko pri perutnini upade proizvodnja jajc ali pa so deformirana, pri kravah lahko prav tako upade proizvodnja mleka.

G. K.