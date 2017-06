Je treba trošiti denar za obrambo? ZL: Ne. Vsi ostali: Da.

Seja odbora DZ-ja za obrambo

19. junij 2017 ob 11:18

Odbor DZ-ja je zavrnil predlog ZL-ja, naj vlada odpove napovedano povečanje izdatkov za obrambo. Tudi s predlogom, naj vlada predloži analizo več kot 10-milijonskih investicij v vojaško opremo, se niso strinjali.

Za oba predloga je v nadaljevanju prekinjene seje z 8. junija glasoval en član odbora, osem jih je bilo proti.

Stališče ZL-ja je na obeh sejah pojasnjeval poslanec Miha Kordiš. Obakrat je poudaril, da zviševanje izdatkov za zvezo Nato ni namenjeno boljši opremljenosti Slovenske vojske (SV), zaradi njega ostaja manj denarja za zdravstvo in socialne ukrepe, poleg tega vojska sredstva porablja neracionalno.

Kordiš: Razčistiti je treba preteklost

Tokrat se je Kordiš kot edini razpravljalec osredotočil predvsem na neracionalno trošenje denarja za vojsko. "Za krizo Slovenske vojske v prvi vrsti ni krivo varčevanje ampak neracionalno trošenje v preteklosti," je poudaril. Zato vlada po njegovem ne bi smela razmišljati o novih nakupih, dokler ne razčisti vzrokov za neracionalno porabo v preteklosti

Na izjavo državnega sekretarja z ministrstva za obrambo Miloša Bizjaka s prvega dela seje, češ da niso bili vsi nakupi v vojski zgrešeni, pa je Kordiš dejal, da je preveč že en sam zgrešen nakup.

"Od vlade zahtevamo, naj se ukvarja s potrebami državljanov, ne pa fiktivnimi potrebami EU-ja in Nata," je dejal Kordiš.

Bele knjige o obrambi ne bo

Člani odbora so zavrnili tudi oba predloga poslanca Mateja Tonina iz NSi-ja. Za predlog, da obrambno ministrstvo do konca leta pripravi belo knjigo o obrambi, so glasovali trije, šest jih je bilo proti.

Priporočilo vladi, da pripravi resolucijo o dvigu obrambnega proračuna, v kateri bi se zavezali, da do leta 2024 izpolnimo dane zaveze, so prav tako podprli trije poslanci, osem jih je bilo proti.

Tonin je sicer v prvem delu seje 8. junija menil, da ZL spretno izkorišča del volilnega telesa, ki ni naklonjen Natu, in nabira politične točke, Kordiševe trditve pa označil za zavajanje.

Denar za obrambo?

V prvem delu seje so se člani odbora strinjali, da Slovenija ni neposredno vojaško ogrožena, razhajali pa so se glede tega, ali mora država kljub temu namenjati denar za svojo obrambo. Večina sodelujočih v razpravi je menila, da je to potrebno, poslanci ZL-ja so temu nasprotovali.

