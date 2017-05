Je Židan glede terana ravnal v škodo Sloveniji? Odgovor bo iskal pristojni odbor.

Komisija akt izdala v petek

26. maj 2017 ob 07:46

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Odbor za kmetijstvo bo razpravljal o delegiranem aktu o uporabi imena teran, s katerim je Evropska komisija predvidela izjemo za Hrvaško - če je ta v škodo Sloveniji, bo SDS interpeliral Dejana Židana.

Predsednik omenjenega parlamentarnega odbora Tomaž Lisec (SDS) je ob napovedi seje, na kateri bodo razpravljali o morebitni škodi, ki jo je delegirani akt povzročil teranu in s tem Sloveniji, dejal, da bodo v stranki vložili interpelacijo proti pristojnemu ministru Židanu, če se izkaže, da je škoda bila storjena - in po mnenju SDS-ovih pravnih strokovnjakov, je bila.

Ministra "veseli vsaka razprava o teranu"

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v odzivu na sklice seje zatrdil, da ga razprava o teranu veseli, saj "vsaka razprava teranu veča prepoznavnost, mu dvigne ceno". "Vesel sem, da imam možnost povedati, kaj vse smo naredili za teran," je še dodal.

Zatrdil je, da bi sprejel odgovornost za to, kar se s teranom dogaja, če bi leta 2014 sklonil glavo, saj so "takrat hoteli pod slabšimi pogoji kot zdaj implementirati dogovor iz leta 2009". "Odločil sem se, da se bom boril. Slovenija je šibka, pogosto nismo enotni, ampak smo se borili. Z bojem smo bistveno povečali prepoznavnost terana, spremenili prve odločitve komisije, borili pa se bomo še naprej. Tudi sedanja odločitev ni primerna in pozivam, da gremo enotno naprej," je še dejal.

Komisija v petek z delegiranim aktom dodelila izjemo Hrvaški

Evropska komisija je, kot je znano, prejšnji petek sprejela delegirani akt, ki opredeljuje omejeno izjemo za Hrvaško pri uporabi imena teran. Akt sicer še ne velja, saj ga lahko članice EU-ja in Evropski parlament v dveh mesecih zavrnejo, a to ni ravno verjetno.

T. K. B.