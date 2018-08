Jelinčič napoveduje predčasne volitve v letu ali dveh

Jelinčič je na tiskovni konferenci sporočil stališča svoje stranke do aktualnih političnih tem. Foto: BoBo

Jelinčič: Levica bo povzročala hude težave

22. avgust 2018 ob 15:18

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predsednik SNS-a Zmago Jelinčič plemeniti je zanikal, da bi na glasovanju pretekli teden prav on namenil opozicijski 55. glas podpore mandatarju Marjanu Šarcu.

Predsednik SNS-a Zmago Jelinčič plemeniti želi Dejanu Židanu (SD), ki bo v četrtek najbrž izvoljen za novega predsednika DZ-ja, da bi bil pri delu uspešen. Kot je dejal na tiskovni konferenci, se o morebitni podpori Židanu v SNS-u sicer še niso odločili. Po Jelinčičevem mnenju bo Židan sicer težko dosegel rezultate, ki jih je dozdajšnji predsednik DZ-ja Matej Tonin. Tonin je namreč v tem kratkem času postoril več kot večina nekdanjih predsednikov DZ-ja v celotnem mandatu. Bil je izredno delaven in eksakten, vedel je, kaj hoče, hkrati pa se je vedno držal procedure, je ocenil.

Jelinčič se boji, da bo Levica v delovanju koalicije povzročala hude težave. Podporo ministrom in njihovim ukrepom bo po njegovem mnenju "pogojevala z določenimi bonitetami". "Zato sem tudi prepričan, da bodo nove predčasne volitve v letu in pol ali dveh letih," je povedal.

Jelinčič je komentiral tudi iskanje ministrov, ki bi zasedli ključne resorje. Za zdravstvo je dejal, da bi ga moral prevzeti nekdo, ki ima pamet in pogum. "To je težko najti," je opozoril. Sicer pa Jelinčič dvomi, da se bodo pod to vlado zgodile kakršne koli reforme. "Mislim, da bo šlo za krpanje lukenj v lastnih žepih," je dejal.

Jelinčič je sicer na novinarski konferenci poudaril tri ukrepe, ki bi se jih po njegovem mnenju morala prednostno lotiti prihodnja vlada. Prvi je odstop od marakeškega sporazuma, drugi odstop od tožbe proti Hrvaški v povezavi z implementacijo sodbe arbitražnega sodišča, tretji pa odstop od arbitražnega sporazuma.