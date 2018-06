Jelinčič po srečanju s Šarcem: Pogovore bomo nadaljevali

Javni poziv 28 intelektualcev k oblikovanju levosredinske vlade

19. junij 2018 ob 13:07,

zadnji poseg: 19. junij 2018 ob 14:56

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Marjan Šarec nadaljuje povolilne pogovore o morebitni koaliciji. Sestal se je s predsednikom SNS-a Zmagom Jelinčičem. Ta je napovedal nadaljevanje pogovorov.



Predsednik stranke Lista Marjana Šarca, ki je na volitvah dosegla drugi izid, se je v prejšnjih dneh že sešel z večino vodij strank, ki so presegle parlamentarni prag. Marjan Šarec pravi, da se pogovarjajo o možnostih sodelovanja in še ne sestavljajo koalicije. Danes se je sešel z Zmagom Jelinčičem, ki se je s stranko SNS po dveh mandatih znova uvrstil v državni zbor. "Točke, ki jih je Šarec pošiljal naokoli, so takšne, da se z njimi ne moreš ne strinjati," je pred sestankom povedal Jelinčič. Šarec pa po sestanku ni bil zelo zgovoren, dejal je le, da se mu je zdelo prav, "da se pogovorimo, saj smo mi prvič v DZ-ju, Jelinčič se je pa zdaj vrnil in ima veliko izkušenj."

Pogovarjala sta se o konstituiranju državnega zbora, oblikovanju vlade in o reševanju Slovenije, ki da je "v težkih škripcih", je povedal Jelinčič v izjavi za medije po srečanju. Zatrdil je, da imata s Šarcem ogromno skupnih točk, saj oba želita državi pomagati. "Ampak kako bomo pa pomagali, bomo pa videli. Konec koncev se morajo zavrteti mlini v državnem zboru, potem je pa še nekaj časa za dogovore," je dodal.

Na vprašanje, ali bo podprl kandidata za predsednika DZ-ja, ki ga bo predlagala morebitna koalicija za Šarcem, je odgovoril, da takšne koalicije še ni. Po opombi, da je ta koalicija v nastajanju, pa je odvrnil: "Tudi kometi prihajajo, pa ne vemo, kaj bo s tem."

Potrdil je, da bi ga v vladi zanimal položaj ministra za kulturo, saj da je na tem področju treba ogromno narediti in rešiti. Na vprašanje, ali bi ga zanimalo sodelovanje v "levosredinski koaliciji", kakršna se oblikuje, je odgovoril: "Vprašanje je, ali je to sploh levosredinska koalicija. Mislim, da je to v veliki meri koalicija sama za sebe. Mogoče so kakšne stranke, ki resno mislijo nekaj dobrega narediti tam notri, bojim pa se, da je tam večina strank, ki razmišlja samo o blaginji za sebe." Kot je pojasnil, gre predvsem za doslej vladajoče stranke, ki bi želele, da njihovi kadri ostanejo na položajih.

Tudi Šarec je dejal, da bo treba najprej konstituirati DZ, in dodal, da se z imenovanjem predsednika DZ-ja nikamor ne mudi. "Če bo volja, bomo predsednika izvolili že na prvi seji, če pa ne bo volje, potem pa pač na silo nič ne gre," je dejal, a obenem pritrdil, da bo sam naredil vse, da se bo to zgodilo.

Po njegovih besedah tako tudi še ni padla odločitev, ali bo za predsednika DZ-ja podprl kandidata SD-ja ali SMC-ja, saj da je to še prezgodaj. Napovedal pa je, da se bo do petka še marsikaj dogajalo.

Na vprašanje, ali bi si želel, da še pred petkom sedejo za skupno mizo s predsedniki vseh strank, ki so izrazile pripravljenost za sodelovanje v vladi pod njegovim vodstvom, je odgovoril, da pogovor nikoli ni odveč. Predstavnikov omenjenih strank pa sam na pogovor za skupno mizo še ni povabil.

Zanikal je, da bi med njim in predsednikom SMC-ja Mirom Cerarjem prišlo do šumov in da pogovori ves čas tečejo. Na pozive, da bi moral sam stopiti na plin, pa je odvrnil, da to po njegovem mnenju ni potrebno, glede na to, da se bo v petek šele konstituiral državni zbor in šele nato začnejo teči postopki za oblikovanje vlade.

"Vse, kar smo opravili do zdaj, so pogovori. To ni sestavljanje koalicije in že kar pogovarjanje o ministrskih mestih," je zatrdil.