Jelinčič: Prostitucija v veliki meri rešuje tudi socialne stiske strank

Pobuda SNS-a za legalizacijo prostitucije

30. november 2018 ob 16:28

Ljubljana - MMC RTV SLO

SNS je na vlado naslovil pobudo za legalizacijo prostitucije v Sloveniji, ker naj bi se s tem zagotovil nadzor zdravstvenega stanja oseb, ki se ukvarjajo s prostitucijo, in preprečevala trgovina z ljudmi.

Slovenska nacionalna stranka oz. njen predsednik Zmago Jelinčič je predstavil dve zakonski pobudi, ki ju je naslovil na vlado. Tako naj bi po željah SNS-a uvedli nov državni praznik Dan zedinjene Slovenije, ki bi se vsako leto praznoval 29. novembra, na dan, na kateri se je nekdaj praznoval Dan republike v nekdanji SFRJ.

Druga pobuda vladi, kot tudi ministroma za zdravje in ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, pa je legalizacija prostitucije v Slovenije, po vzoru nekaterih evropskih držav, kot jo poznajo v sosednji Avstriji ali Češki.

Slovenija je sicer dekriminalizirala prostitucijo že leta 2003, kar je pomenilo, da nudenje spolnih uslug ni več kaznivo dejanje. Prepovedano pa ostaja okoriščanje s prostitucijo in na zlorabo oseb, ki se z njo ukvarjajo. Legalizacija prostitucija in njena regulacija ter izenačitev z ostalimi gospodarskimi in storitvenimi dejavnostmi je bila sicer večkrat stvar debate, vendar resnejših postopkov zakonske ureditve te dejavnosti še ni bilo.

Jelinčič je pojasnil, da sedanja zakonska ureditev dopušča prostitucijo, obenem pa ne ureja njene organiziranosti na osnovi gospodarsko-zdravstvenih temeljev. Opozoril je tudi, da je v delovni zakonodaji že posebna kategorija, ki določa osebe, ki nudijo spolne usluge, vendar ni poskrbljeno zanje tako, kot za vse ostale zaposlene.

"Osebe, ki nudijo spolne usluge, bi morale imeti status svobodnih podjetnikov, v kolikor pa bi bilo to delovanje razširjeno na večjo združbo, oz. organizirano v obliki gospodarske združbe, pa bi to prav tako moral regulirati zakon," je pojasnil.

Legalizacija prostitucije bi na področju zdravja po mnenju predsednika SNS-a zagotovila nadzor zdravstvenega stanja oseb, ki se ukvarjajo s prostitucijo in tudi preprečevala trgovino z ljudmi.

"Gre za onemogočanje trgovine z ljudmi. Zdaj imamo v Sloveniji veliko primerov, ko pripeljejo spolne delavke iz tujine in jim vzamejo potne liste in jih izsiljujejo. Z zakonsko ureditvijo to ne bi bilo več mogoče. V povezavi s tem je širitev kriminalnih združb oz. kriminalnih dejanj. Če je zadeva prepovedana, se jo da izkoriščati v kriminalne namene. Gre tudi za onemogočanje pritiskov na zaposlene, kot na tiste, ki uporabljajo spolne usluge," je našteval Jelinčič in dodal, da je pomembna zadeva, da prostitucija v veliki meri rešuje tudi socialne stiske strank.

"Doma so prepiri, pa se gre recimo mož olajšat, pa plača uslugo. Potem pa gre domov s slabim občutkom, ženi pa kupi kakšno darilo. Ne kregata se, ne pride do pretepov, ne pride do ekskalacij nasilja. Kar se tiče teh psiholoških zadev in pristopov je zadeva zelo pomembna. Države, ki so strogo katoliške se tega zavedajo. Ne vem, zakaj se tega ne bi zavedali tudi mi," je še pojasnil prvak SNS-a.

Prostitucija sodi med nerazvrščene dejavnosti



Osebe, ki se ukvarjajo s prostitucijo, morajo, ker se pač ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo, imeti svojo dejavnost urejeno, denimo kot s.p.-ji in plačevati ustrezne prispevke.

Prostitucija je namreč opredeljena v klasifikaciji poklicev že od leta 1997, kot dejavnost pa od leta 2008 sodi med druge storitvene nerazvrščene dejavnosti, za katere velja, da niso predpisani vstopni in/ali drugi pogoji.

Medtem, ko bi predsednik SNS-a Jelinčič z legalizacijo prostitucije preprečeval trgovino z ljudmi, se s tem ne strinjajo v nevladnem centru za boj proti trgovini z ljudmi Društvu Ključ. "Nobena od držav, kjer je prostitucija legalizirana, ne beleži manj trgovine z ljudmi za namene spolnega izkoriščanja. Temveč je v Nemčiji, Nizozemski, Avstriji.. tega kvečjemu več. V Sloveniji je prostitucija dekriminalizirana in v Društvu Ključ verjamemo, da je ta sistem v resnici v redu. Na eni strani ščiti ženske, ki se ukvarjajo s prostitucijo, saj niso kazensko preganjane in lahko zaprosijo za pomoč. Ker je prostitucija dekriminalizirana imajo možnost, da si uredijo status s.p. -ja in lahko plačujejo davke in poskrbijo za socialno varnost, če to želijo," je za MMC povedala Polona Kovač iz Društva Ključ.

Večina prostitucije je zvodniške

"Zakaj to ni realna možnost? Večina prostitucije v Sloveniji je po naših podatkih, po naših izkušnjah z ženskami, dekleti in tudi mladoletnicami, s katerimi delamo, zvodniške. Tudi ko ne govorimo o trgovini z ljudmi, govorimo o kaznivem dejanju zlorabe prostitucije. Zvodništvo je v Sloveniji kaznivo in s tem se absolutno strinjamo," dodaja in opozarja, da legalizacija hkrati v marsikateri državi prinese legalizacijo bordelov: "Tam imaš nekega šefa, ki na ta način služi denar. To se trenutno dogaja v Sloveniji s t.i. erotičnimi masažnimi saloni, ki so v resnici bordeli."

Polona Kovač ob tem tudi opozarja, da je večinski vzrok za prostitucijo dolgotrajna revščina ali dolgotrajna brezposelnost in tudi slabe družinske razmere. "Vedno se oseba v prostituciji znajde zaradi ene od oblik ali več ranljivosti. Nekdo to praviloma izkorišča, zvodniki in organizatorji prostitucije," pravi ter pojasnjuje, da se v državah, ki so legalizirale prostitucijo, razmere niso uredile, temveč kvečjemu poslabšale, kot denimo na Nizozemskem, kjer je amsterdamska Rdeča četrt turistična atrakcija, ki privablja trume turistov, kar povečuje potrebo po spolnih delavcih in delavkah, ki večinoma izvirajo iz vzhodne Evrope, Azije in Afrike.

Zlorabljeni so tudi delavci v legalnih dejavnostih

"Ko je potrebno zagotoviti takšno maso ljudi, je to idealno za kriminalne združbe, da v tem vidijo dobiček in izkoriščajo najbolj ranljive. To je eden od glavnih razlogov, da se ne strinjamo s predlogom legalizacije," še poudarja Polona Kovač, ki ob tem pripominja, da je denimo zaposlovanje povsem legalno, vendar zato nimamo nič manj prisilnega dela. Takšen primer je po njenih besedah gradbeništvo, ki je legalna dejavnost, vendar je tudi v Sloveniji zlorabljenih na tisoče gradbenih delavcev.

Gregor Cerar