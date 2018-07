Jelinčič: SNS je absolutno proti vložitvi tožbe proti Hrvaški

Predsednik SNS-ja meni, da je arbitražna razsodba nična

11. julij 2018 ob 13:02

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Zmago Jelinčič je zavrnil navedbe, da vse stranke podpirajo vložitev tožbe proti Hrvaški na Sodišču EU-ja zaradi njenega neizvajanja arbitražne odločbe o meji med Slovenijo in Hrvaško.

Predsednik SNS-ja Zmago Jelinčič se je odzval na navedbe enega od slovenskih medijev, ki je v torek poročal, da čeprav tožbo podpirajo vse stranke, je na ponedeljkovi seji novega odbora državnega zbora za zunanjo politiko ostalo nedorečeno, kdaj naj vlada tožbo vloži. Tudi predsednik novega OZP-ja Matjaž Nemec je po Jelinčičevih besedah dejal, da je mogoče ugotoviti, da prevladuje enotno stališče, da je treba nadaljevati tožbo proti Hrvaški.

"To ni res. Ni res, da vse stranke podpiramo vložitev tožbe. V prvi vrsti je Slovenska nacionalna stranka absolutno proti temu," je poudaril.

Glede pooblastila, ki ga je OZP prejšnjega sklica parlamenta dal vladi Mira Cerarja, da nadaljuje s postopkom tožbe proti Hrvaški, je povedal, da vlade ni več. "Vlada je odstopila in nima pravice delati takih pomembnih zadev, vlada lahko rešuje samo tiste manjše zadeve," je menil in dodal, da bo poslanska skupina SNS-ja v četrtek Nemcu in predsedniku DZ-ja Mateju Toninu ter tudi vsem poslancem poslala dopis v zvezi z arbitražno odločbo in tožbo proti Hrvaški.

V dopisu je navedeno, da je "tožba Hrvaške v zvezi z implementacijo razsodbe arbitražnega tribunala brezpredmetna, nična pa je tudi sama razsodba, saj izhaja iz popolnoma napačno ugotovljenega dejanskega stanja stvari."

Iz dokončne odločitve je namreč mogoče ugotoviti, da "sta tako Slovenija kot Hrvaška v svojem memorandumu navedli neresnične podatke, ki z dejstvi nimajo nobenega opravka". Gre za lažne navedbe o datumu osamosvojitve obeh držav, trdi Jelinčič. Slovenija je namreč v memorandumu zapisala, da sta se obe državi osamosvojili hkrati, 25. junija 1991. Jelinčič je mnenja, da to ne drži, saj se je po njegovih besedah Slovenija osamosvojila 26. junija, Hrvaška pa 8. oktobra 1991.

G. C.