Jelinčič: Ta knjiga bo spremenila zgodovino

Parlamentarne volitve 2018

30. maj 2018 ob 18:24

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predsednik Slovenske nacionalne stranke Zmago Jelinčič in nekdanji poslanec Andrej Lenarčič sta v Ljubljani predstavila knjigo o določitvi meje med Slovenijo in Hrvaško z naslovom Final award ali final reward za Hrvate (Končna razsodba ali končna nagrada za Hrvate).

V knjigi, ki sta se je resneje lotila po razglasitvi arbitražne odločbe konec junija lani, sta avtorja zapisala, kje naj bi bile slovenske meje, kaj bi morala Slovenija po njuni presoji dobiti nazaj in kako. Knjiga je sestavljena iz številnih dokumentov, zemljevidov in časopisnih izrezkov, ki sta jih med drugim pridobila iz različnih arhivov. Jelinčič je prepričan, da bo ta knjiga "spremenila zgodovino".

Jelinčič je na predstavitvi v prostorih svoje stranke arbitražno odločbo označil za grozljivo. Kritičen je bil tudi do slovenskih politikov in pravnikov, ki so sodelovali v okviru arbitražnega postopka, češ da niso upoštevali vseh dejstev oz. so privzeli napačno utemeljeno stanje.

Pri tem je ponovil svoja stališča, da bi morala biti meja določena na podlagi tega, s kakšnim ozemljem je Slovenija oz. so slovenske dežele leta 1918 vstopile v južnoslovansko kraljevino.

To je menil tudi Lenarčič. Po njegovi oceni bi sodišče te meje sprejelo, če bi mu le predložili potrebno dokumentacijo in zemljevide.