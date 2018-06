Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 28 glasov Ocenite to novico! Jelinčič o zadevi ni podal odgovora. Foto: BoBo Sorodne novice Azerbajdžanski skrivni sklad za podkupovanje evropskih politikov Dodaj v

Jelinčiča do konca življenja izključili iz Sveta Evrope

Resno kršil etična pravila

29. junij 2018 ob 11:37

Strasbourg - MMC RTV SLO, STA

Svet Evrope je izključil 14 nekdanjih članov Parlamentarne skupščine Sveta Evrope, ker so bili vpleteni v korupcijski škandal, povezan z Azerbajdžanom. Med njimi je tudi predsednik SNS-a in novoizvoljen poslanec Zmago Jelinčič.

Parlamentarna skupščina sveta je po poročilu neodvisnega preiskovalnega telesa ugotovila, da je 14 nekdanjih poslancev kršilo pravila ravnanja skupščine, zato se jim "do konca življenja prepove pravica do vstopa v Svet Evrope in PS SE" in ne smejo sodelovati v nobeni dejavnosti Sveta Evrope.

Korupcijsko afero je pred leti razkrila nemška nevladna organizacija ESI, nekateri mediji pa so jo poimenovali "kaviargate". Člani in nekdanji člani PS-ja SE-ja so osumljeni, da jih je leta 2012 azerbajdžanska vlada podkupila, da so glasovali proti poročilu, ki je bilo zelo kritično do razmer političnih zapornikov v Azerbajdžanu. Določeni člani naj bi v zameno za glasovanje dobili kaviar, preproge ali plačane prenočitve v luksuznih hotelih.

Jelinčič se ni zagovarjal

V odločitvi odbora parlamentarne skupščine Sveta Evrope je zapisano, da je neodvisna preiskava ugotovila, da je Zmago Jelinčič julija 2012 prejel 25.000 evrov od enega od britanskih podjetij, ki je bilo vpleteno v primer "pralnica". S tem je bil vzpostavljen sum, da je deloval v korist Azerbajdžana pri opazovanju volitev. Jelinčič o zadevi ni podal pisnega odgovora, kot so to od njega zahtevali preiskovalci, niti ni odgovoril na pismo, ki mu ga je poslal vodja odbora in ni podal nikakršnih komentarjev. Zato je odbor ugotovil, da je resno kršil etična pravila, in odločil, da do konca življenja ne sme vstopiti v prostore Sveta Evrope in Parlamentarne skupščine Sveta Evrope.

Jelinčič je sicer pred leti za medije pojasnjeval, da je denar prejel za ruski prevod knjige Ukana slovenskega avtorja Toneta Svetine. Tega prevoda sicer po poročanju Dela ni bilo mogoče najti.

Odstopil tudi predsednik skupščine

PS SE šteje 324 poslancev iz 47 držav članic Sveta Evrope, med katerimi je tudi 28 članic EU-ja. Predsednik parlamentarne skupščine SE-ja Pedro Agramunt, ki je bil prav tako vpleten v "korupcijske dejavnosti" v povezavi z Azerbajdžanom, sporno pa je bilo tudi njegovo srečanje s sirskim predsednikom Bašarjem Al Asadom, je na koncu oktobra lani odstopil.

A. S.