Pikalo: Šolski resor najperspektivnejši, vendar najobčutljivejši

4. september 2018 ob 20:02,

zadnji poseg: 4. september 2018 ob 20:23

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Pristojni odbor DZ-ja je predstavitev kandidata za ministra za izobraževanje Jerneja Pikala ocenil kot ustrezno. Med prioritetami je Pikalo navedel analizo izvajanja strateških dokumentov, pripravo novih in povečanje sredstev za izobraževanje. Odločbo glede financiranja zasebnih osnovnih šol pa namerava spoštovati.

Jernej Pikalo (SD) je v uvodu povedal, da se mu zdi resor, ki naj bi ga prevzel, najperspektivnejši, saj brez vlaganja v izobraževanje ni razvoja družbe. Vendar ga vidi kot najobčutljivejšega, zato sprememb v njem ne namerava izvajati revolucionarno, ampak postopoma.

Poudaril je, da bodo v prihajajočem mandatu potekli nekateri ključni strateški dokumenti, med drugim bela knjiga o vzgoji in izobraževanju, nacionalni program visokega šolstva ter resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije. Napovedal je analizo, kaj od predvidenega v dokumentih je bilo uresničenega, in pripravo novih strateških dokumentov.

Po njegovi napovedi nameravajo sredstva za vzgojo in izobraževanje z zdajšnjih 4,8 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP) dvigniti na šest odstotkov, sredstva za znanost pa na odstotek BDP-ja. Spremeniti nameravajo tudi dinamiko zviševanja sredstev za visoko šolstvo na odstotek BDP-ja, kar naj bi izvedli do leta 2025 in ne do 2032, kot je predvideno trenutno. Ob tem je obljubil, da na vlaganja ne bodo gledali kot na strošek, ampak kot naložbo.

Brezplačni vrtci?

Na področju vrtcev namerava vzpostaviti program brezplačnega vrtca, kar je zapisano tudi v koalicijski pogodbi, a tega, da bo zares vzpostavljen, danes ni mogel obljubiti.

Spremljanje bralne pismenosti

V osnovnih šolah se bo Pikalo zavzel za spremljanje bralne pismenosti, ki naj bi bila ključni cilj prve triade, namerava tudi preveriti, ali so spremembe razširjenega programa dovolj premišljene. Bolje namerava urediti delo z nadarjenimi in preveriti ustreznost sistema usmerjanja otrok s posebnimi potrebami. "V dobro otrok in staršev bi bilo, da skušamo tu stvari čim bolj poenostaviti," je dejal.

Kritičen je bil do sprememb v srednji šoli, po katerih si lahko polnoletni dijaki sami opravičijo odsotnost. "Mogočih rešitev tukaj je več, med drugim uvedba starševske pravice v zakonodaji," je napovedal. Zavzel se bo tudi, da preverijo gimnazijske programe.

Spodbujanje profesionalnega športa

Na področju univerz namerava nadaljevati internacionalizacijo univerz in se zavzeti za rešitev vprašanja poučevanja v tujem jeziku. Na področju športa namerava spodbujati profesionalni šport in ustanovitev nacionalnega centra za podporo športnikom.

Obljubil je tudi, da namerava vse odločitve sprejemati v skladu s stroko in širšo razpravo vseh, ki so vpeti v to področje. Pri tem je pojasnil, da bo potreboval dobro ekipo in razumevanje predsednika vlade ter preostalih ministrov.

Spoštovanje odločitve ustavnega sodišča

Glede koncesij zasebnim šolam je dejal, da jih je smiselno podeliti tam, kjer takšne šole prinašajo drugačne pedagoške pristope in programe, ne pa tam, kjer gre za podvajanje. Na vprašanje Jelke Godec (SDS), ali si je zato obetati revizije že podeljenih koncesij, je odgovoril, da so te stvar pogodbenega prava in da je treba pogledati, kako so pogodbe sestavljene. Odločbo ustavnega sodišča glede financiranja zasebnih osnovnih šol namerava spoštovati in to vprašanje tudi reševati, ni pa to "v koalicijski pogodbi opredeljeno kot prioriteta", je dejal.

Glede novega zakona o visokem šolstvu je dejal, da je potreben in da se bo potrudil, da ga sprejmejo še v tem mandatu, a da se mora najprej seznaniti, kakšna so mnenja vseh vpletenih o tem.

Da je bila Pikalova predstavitev ustrezna, je od 17 članov odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino menilo devet članov, nasprotno pa štirje.

G. C.