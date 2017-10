Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Jure Skubic Foto: MMC RTV SLO

Jure, 21 let: Politika določa življenja ljudi, v Sloveniji ga pogosto tudi omejuje

2. oktober 2017 ob 08:04

Ljubljana - MMC RTV SLO

So politiki v stiku z realnostjo?, smo vprašali 21-letnega Jureta. "Zdi se mi, da bi oni zelo radi verjeli, da so, kar kažejo z raznimi izleti v obrobne kraje Slovenije, kot so na primer kraji ob meji," pravi Jure in dodaja, da pa ko pridejo tja, se zdi, da ne vidijo tiste prave slike ali pa je nočejo videti.

Več v videoposnetku.

