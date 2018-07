Jelinčič: Pripravljeni smo vstopiti v desno koalicijo, v vlado, ki jo bo formiral Janez Janša

Posveti pri Pahorju glede mandatarja se nadaljujejo

3. julij 2018 ob 07:42,

zadnji poseg: 3. julij 2018 ob 14:09

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predsednik republike Borut Pahor nadaljuje posvetovanja z vodji poslanskih skupin glede mandatarskega kandidata. NSi meni, da bi bilo prav, da za mandatarja predlaga Janeza Janšo, SAB ga ne bo podprl.

Predsednik republike Borut Pahor skuša od vodij poslanskih skupin izvedeti, ali obstaja načelna podpora, da bi za mandatarja predlagal predsednika SDS-a Janeza Janšo. Pahorju se zdi prav, da relativni zmagovalec volitev prvi dobi priložnost za sestavo vlade.

Izjave vodij poslanskih skupin po posvetu s predsednikom Borutom Pahorjem boste lahko v živo spremljali na MMC-ju. Pahor se je ob 9. uri sestal z NSi-jem, ob 10. uri s Stranko Alenke Bratušek, ob 11. uri z DeSUS-om, ob 13.30 z SNS-om in ob 14.30 se bo s predstavnikoma italijanske in madžarske narodne skupnosti.

"S predsednikom republike Borutom Pahorjem sva enotnega mišljenja, da Slovenija čim prej potrebuje operativno vlado. To pomeni, da bi se pogajanja za takšno ali drugačno koalicijo intenzivirala," je dejal Horvat. Za NSi pa je po njegovih besedah ključno, da se s koalicijskimi partnerji ustvari zaupanje in da dobijo zagotovila v koalicijski pogodbi, da se njihov program skozi mandat izvede v maksimalni mogoči meri.

NSi se pogaja levo in desno

NSi se, kot je razkril, pogaja tako z SDS-om kot z Marjanom Šarcem. Bližje pa ji je trenutno SDS. "Strinjam se s predsednikom republike, da je treba spoštovati voljo ljudi in da bi bilo najbolj logično, da DZ da mandat za sestavo vlade relativnemu zmagovalcu," je še povedal Horvat, ki je tudi omenil možnost strankarskega referenduma pred vstopom v katero izmed koalicij, če bodo tako odločili organi njegove stranke.

SAB ne bo podprl Janše

Kot predstavnika stranke Alenke Bratušek sta prišla k Pahorju na posvet namestnik vodje poslanske skupine Andrej Rajh in voditeljica stranke Alenka Bratušek. "Predsedniku sva povedala, da ima Šarec naših pet poslanskih glasov, da postane mandatar. Pot, da sestavimo vlado, bo še trajala, saj je prav, da se naprej dogovorimo o vsebini, nujnih korakih v projektih, ki jih bo morala narediti nova vlada," je pojasnila Alenka Bratušek in dodala, da ne nasprotujejo, če bo Pahor kot prvemu mandat podelil Janezu Janši. Vendar njihovi poslanci Janše kot mandatarja ne bodo podprli, temveč bodo to storili v primeru Marjana Šarca.

DeSUS podpira Šarca

"Mi tvorno sodelujemo pri oblikovanju sredinske vlade, ki naj bi jo vodil Marjan Šarec. Oblikovanje koalicijske pogodbe oz. dogovora bo naporno," je ob odhodu iz Vile Podrožnik povedal vodja poslancev DeSUS-a Franc Jurša. Poudaril je, da DeSUS zahteva, da so v koalicijski pogodbi vse temeljne točke njihovega programa. "Vse stranke so pred volitvami zagovarjale upokojence. Videti želimo, ali so res tako mislile, kot so govorile," je dejal. Komentiral je tudi pogovore NSi-ja z Janšo o morebitnem sodelovanju v vladi: "Pogovarjati se ni greh." Sicer pa Jurša meni, da Janša ne bo sprejel mandatarstva, če bo ugotovil, da ne more sestaviti vlade.

SNS želi v desno vlado

"Pojasnil sem, da v kolikor se bo vlada formirala v t.i. levi polovici, bo država propadla. Finančni dolgovi bodo bistveno narasli, vodenje Evrope v tistem času, ko nas čaka, ne bo omogočeno zaradi raznih zadev, tudi zaradi neustreznega vodstva. Vlada se bo znotraj sesuvala, saj so že danes za vsako ministrsko mesto dva ali trije kandidati, kar kaže na razmišljanje o lastnih bonitetah in lastnih pozicijah, nikakor pa ne razmisleku o prihodnosti države," je po razgovoru s Pahorjem povedal prvak SNS-a Zmago Jelinčič. Hkrati je še pojasnil, da SNS ne gre v levo koalicijo, "pripravljeni pa smo vstopiti v desno koalicijo, v vlado, ki jo bo formiral Janez Janša."

Drugi krog posvetov?

Če Pahor od poslanskih skupin še ne bo dobil dovolj jasnih stališč, da bi lahko ocenil, kdo ima že podporo večine v DZ-ju, je napovedal, da bo konec tedna opravil še en krog pogovorov, sicer bo mandat podelil Janši.

Predstavniki strank so na ponedeljkovih posvetih povedali, da Janšo podpirajo samo v SDS-u, Šarec pa ima načelno podporo SMC-ja in SD-ja. V Levici kot kandidata za mandatarja ne podpirajo ne Janše ne Šarca.

LMŠ je v ponedeljek Pahorja prosil, da z odločitvijo o kandidatu za mandatarja počaka do petka, ko se bo glede usklajevanj strank LMŠ-ja, SD-ja, SMC-ja, NSi-ja, SAB-ja in DeSUS-a pod okriljem Šarca vedelo več, saj predsedniki šesterice strank nadaljujejo pogajanja.

