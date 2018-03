Kaj bo vlada ponudila šolnikom?

Končna odločitev o stavki v sredo

12. marec 2018 ob 07:41

Ali bo zaradi vnovične, še bolj množične, stavke šolnikov v sredo spet odpadel pouk in bodo zaprti vrtci? O tem bo odločil glavni stavkovni odbor šolskega sindikata Sviz po pogajanjih z vlado. Odgovor bo znan najpozneje zvečer.

Pred petkovimi pogajanji se je sredina stavka šolnikov zdela kot dejstvo, nato se je vendarle zgodil rahel premik – in v Sindikatu vzgoje in izobraževanja so odločanje sklenili prestaviti na danes popoldne. "Do preklica ne bo prišlo, verjetno bomo glasovali – če bomo dobili na mizo ustrezno ponudbo – o premiku," pravi Branimir Štrukelj.

Vlada bi morala privoliti v višji regres za tiste z minimalno plačo in popuščati pri zvišanjih, da bi zmanjšala zaostanek učiteljev in vzgojiteljev za uradniki. Opozarjajo, da so v primerjavi z uradniki povprečne plače v vzgoji in izobraževanju za skoraj 500 evrov bruto nižje. Šolnikom se neuradno obeta osemodstoten dvig plač, vendar pa vlada zavrača novo delovno mesto razrednik in hkrati zanj ponuja prenizke popravke.

Koalicija o globini malhe

Ali bo ponudba vlade na novih pogajanjih višja, je odvisno od dopoldanske odločitve koalicije, ki bo odločala o širitvi finančnega mandata vladnim pogajalcem - pri tem ne gre zgolj za Sviz, pač pa tudi za pomiritev preostalih sindikatov, ki vladne ponudbe drugim primerjajo s svojimi. Ne gre pozabiti, da groženj z zaostrovanjem niso opustili niti sindikati Jakoba Počivavška.

Na vladni strani so glede možnosti dogovora dokaj optimistični. Vodja vladne pogajalske skupine – generalna sekretarka vlade Lilijana Kozlovič je v petek ocenila, da so s Svizom tako blizu, da lahko dosežejo tudi dogovor. Premier Miro Cerar pa je dan zatem dejal, da počasi prehajajo v zaključno fazo pogajanj s sindikati javnega sektorja in da verjame in upa, da se bodo dogovorili v dobro vseh. Zatrdil je, da se trudijo približati sindikatom, a kolikor je to še javnofinančno vzdržno.

