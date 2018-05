Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Volivci bodo 3. junija v slovenski hram demokracije poslali nove poslance. Foto: BoBo Dodaj v

Kaj obljubljajo kandidati za poslance? Vprašajte v MMC-jevih spletnih klepetih.

Spletni klepeti s strankami/listami, ki kandidirajo na predčasnih volitvah v DZ

3. maj 2018 ob 10:26

Ljubljana - MMC RTV SLO

V boj za poslanska mesta se na predčasnih volitvah v državni zbor podaja 25 strank in list, ki bodo v času predvolilne kampanje skušale pridobiti čim več glasov volivcev in s tem čim več poslanskih mest.

V MMC-jevi spletni klepetalnici boste lahko strankam, ki so se prijavile za sodelovanje na MMC-ju v okviru predvolilne kampanje, vprašanja o programih, kandidatih, vizijah in obljubah zastavili uporabniki. S klepeti bomo začeli 14. maja in v dveh tednih izprašali 20 strank in list, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje. Vabljeni k sodelovanju z zastavljanjem vprašanj.

Natančne datume in ure klepetov bomo objavili v ponedeljek. Klepeti se začnejo 14. maja.

Stranke/liste, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje:

Andrej Čuš in Zeleni Slovenije

Dobra država (DD)

DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije

Gospodarsko aktivna stranka (GAS)

GibanjeSkupajNaprej

Levica

Lista Marjana Šarca

Lista novinarja Bojana Požarja (LNBP)

Nova Slovenija Krščanski demokrati (NSi)

Piratska stranka Slovenije

Socialni demokrati (SD)

Slovenska demokratska stranka (SDS)

Slovenska ljudska stranka (SLS)

Slovenska nacionalna stranka (SNS)

Solidarnost, za pravično družbo

Stranka modernega centra (SMC)

Stranka Alenke Bratušek

Za zdravo družbo

Združena Levica in SLOGA

Zedinjena Slovenija (ZSI)

A. K. K.