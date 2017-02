Cerar umaknil zahtevo po Brglezovem odstopu

Spori v koaliciji

13. februar 2017 ob 11:29,

zadnji poseg: 13. februar 2017 ob 11:48

Ljubljana - MMC RTV SLO

Premier Miro Cerar in predsednik državnega zbora Milan Brglez sta zgladila spor. Cerar ne zahteva več odstopa Brgleza z mesta podpredsednika SMC-ja.

Prva moža vodilne koalicijske stranke sta se sešla v nedeljo, je poročal Radio Slovenija. Iz stranke so sporočili, da sta spor zaradi novele zakona o tujcih zgladila. Brglez je med pogovorom Cerarju potrdil pripadnost ideji in projektom stranke in mu dal jasna zagotovila, da ni več razlogov za nezaupaje, je zapisala služba SMC-ja za odnose z javnostjo.

Cerar se je po teh zagotovilih odločil, da ne vztraja pri zahtevi po Brglezovem umiku z mesta podpredsednika SMC-ja.

Cerar zahteval odstop, Brglez ni bil za to

V umik Brglez že po zahtevi, ki jo je Cerar podal na začetku februarja, ni privolil.

"Njegovo večkratno javno in neutemeljeno očitanje o neustavnosti premišljenih in argumentiranih odločitev vlade, ki jo vodim, je porušilo zaupanje, ki je nujno potrebno za sodelovanje predsednika in podpredsednika SMC-ja," je pred časom potezo pred javnostjo pojasnjeval Cerar.

Brglez je glasoval proti noveli zakona o tujcih, ki jo je sprejela vlada s premierjevo izrecno podporo in ki jo je pripravilo ministrstvo za notranje zadeve, ki jo vodi ministrica iz kvote SMC-ja. V obrazložitvi glasu je dejal, da ne more glasovati za zakon, za katerega meni, da krši ustavo in mednarodne pogodbe, ki jih je ratificirala Slovenija.

Vodja poslanske skupine Simona Kustec Lipicer je pred dnevi zatrdila, da je poslanska skupina SMC-ja enotna, takšna nesoglasja pa so po njenem nekaj popolnoma običajnega. Mnogo bolj skrb vzbujajoče za demokracijo bi bilo, če bi v takšnih trenutkih obstajal "težak mir", tišina, je prepričana.

Al. Ma.