Kako bo Alan Geder usmerjal Slovensko vojsko?

Novi načelnik generalštaba bo predstavil svojo vizijo

7. marec 2018 ob 10:40

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Novi načelnik Generalštaba Slovenske vojske Alan Geder bo na ministrstvu za obrambo prvič, odkar je prevzel položaj, predstavil svojo vizijo vodenja vojske.

Alan Geder je posle načelnika generalštaba od svojega predhodnika Andreja Ostermana prevzel 26. februarja. Ob primopredaji je bil trdno prepričan o uspešnosti vojske pod pogojem, da bodo "pripadniki SV-ja delali trdo, pošteno in predvsem etično ter bodo imeli politično podporo."

Ob primopredaji je zatrdil, da bo deloval v smeri "dostojnega obravnavanja Slovenske vojske in vseh njenih pripadnikov, vrnitve ugleda vojaškemu poklicu in poštenega nagrajevanja", in svojemu predhodniku priznal, da "to pomeni dodaten denar, za kar si je tudi sam prizadeval. Brez tega in brez izdatne politične podpore ne bo šlo."

Nekdanjega načelnika Ostermana je vlada pred dvema tednoma razrešila kot objektivno odgovornega za neuspeh bataljonske bojne skupine na Natovem preverjanju pripravljenosti. Na položaj pa je imenovala njegovega takratnega namestnika Gederja. Ker se je s tem izpraznilo tudi mesto namestnika načelnika generalštaba, je ministrica za obrambo Andreja Katič v petek na položaj imenovala brigadirko Alenko Ermenc, ki je postala prva ženska na tako visokem položaju v SV-ju.

