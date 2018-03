Kako obvladati kritično pomanjkanje policistov?

Novi ukrepi za obvladovanje kadrovskega stanja v policiji

4. marec 2018 ob 12:17

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Policija se sooča s premajhnim številom kadra glede na obseg njihovih nalog. Razmere so še obvladljive, vendar bo nujno povečati število novih kadrov, pravijo na policiji.

Sistemizacija policije predvideva 10.459 delovnih mest. Kadrovski načrt organov državne uprave, ki ga je sprejela vlada, pa policiji dovoljuje zgolj 8.186 zaposlitev.

Po podatkih Generalne policijske uprave je bilo 31. januarja letos v policiji zaposlenih 8.177 ljudi. Ta številka vključuje policiste, kriminaliste ter druge strokovno tehnične delavce. Ob upoštevanju, da nekateri zaposleni ne delajo za polni delovni čas in da so nekateri na delu v tujini, na primer na mednarodnih mirovnih misijah, na Europolu ali Frontexu, je bilo v policiji konec januarja dejansko zaposlenih 8.152,25 osebe. Število vključuje tudi kandidate za policiste, ki se še šolajo.

Višjo policijsko šolo trenutno obiskuje 213 kandidatov, šolanje traja dve leti in jih šele po koncu študija razporedijo v policijske enote. Dejansko tako policiji do izpolnitve kadrovskega načrta manjka 247 zaposlenih.

V policiji trenutne kadrovske razmere vseeno ocenjujejo kot "še obvladljive". Vendar predvsem na račun začasnega premeščanja kadrov tja, kjer je pomanjkanje najbolj kritično. Pomagajo si tudi z vključevanjem pomožnih policistov.

Za obvladovanje kadrovskega stanja v sodelovanju z ministrstvom za notranje zadeve pripravljajo ukrepe, tako za povečanje kadrovskega načrta policije kot tudi za povečanje novega kadra v policiji. Kljub temu so zadovoljni vsaj s tem, da se je po nekaj letih upadanja števila zaposlenih to gibanje ustavilo. Tako je število zaposlenih v policiji z 8.488 v letu 2012 letos pristalo na številki 8.169. Najnižjo točko v zadnjih osmih letih so zabeležili leta 2014, ko so imeli 8.074 zaposlenih.

Ukrepi so, hitrih učinkov ne bo

Vlada je sicer povečala kadrovski načrt policije še za 107 zaposlenih in s tem povečala število zaposlenih na 8.293. Poleg tega je upoštevala predlog policije in ministrstva za notranje zadeve ter potrdila, da lahko policija presega dovoljeno število zaposlitev na račun zaposlitev pripravnikov ali kandidatov za policista.

Razpis za novo, četrto generacijo kandidatov policistov na višji policijski šoli ravnokar poteka. Rok za prijavo je 8. marec. Študij, ki se bo začel oktobra, traja dve leti.

Na policiji pa poudarjajo, da se bodo ti ukrepi poznali šele na daljše obdobje.

G. C.