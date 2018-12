Kako se bo razpletla koprska volilna zgodba?

Volilna komisija je precej povezana z županom Popovičem

6. december 2018 ob 07:40

Koper - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

V Kopru se bo ob 16.00 začela seja volilne komisije, ki bo odločala o ugovorih na potek in izid volitev za župana. Seja bo predvidoma zaprta za javnost, udeležili se je bodo lahko predstavniki oz. oba kandidata Boris Popovič in Aleš Bržan. Kakršna koli odločitev bo sprejeta, volilna zgodba danes zagotovo še ne bo končana.

Člani volilne komisije so se lahko že poglobili v vsebino ugovorov. Boris Popovič trdi, da nekaterim volivcem ni bilo omogočeno glasovanje na domu in da so bile nekatere glasovnice izločene kot neveljavne, čeprav naj bi bila volja volivca jasno izražena. Aleš Bržan v ugovoru opozarja na neskladje med zapisniki in volilnimi imeniki. Koprska občinska volilna komisija ima torej zdaj pomembno vlogo.

Kdo so njeni člani?

Komisiji predseduje Miloš Senčur, ki je sicer predavatelj na novogoriški Fakulteti za državne in evropske študije. Po rodu je iz Kočevja in je tudi vodja strokovne službe Združenja mestnih občin, ki ima sedež v občinski stavbi na Verdijevi ulici.

Tomaž Bele nekdanji predsednik koprskega nogometnega kluba, Breda Bajec je vrsto let zaposlena na koprski občini in velja za odlično poznavalko delovanja občinskega sveta in volilnih opravil. Marko Vidnjevič je šest let svetovalec koprskega župana, njegova zaposlitev v občini pa je vezana na zaupanje oz. mandat Popoviča.

Čeprav so torej vsi člani in tudi nekateri namestniki na nek način povezani s koprsko občino in aktualnim županom, pri njihovem imenovanju pred letom dni nihče od občinskih svetnikov, tudi tistih iz vrst opozicije, ni bil proti. Državna volilna komisija meni, da je bila komisija imenovana v skladu z zakonom, ter posebej opozarja, da sama nima pristojnosti nadzora nad njenim delom, saj je komisija neodvisen volilni organ.

Služba vlade za lokalno samoupravo je pred leti pripravila mnenje, da imenovanje člana volilne komisije, ki je hkrati zaposlen v občinski upravi, ni v neskladju z zakonom. Vendar tudi dodala, da se lahko pojavi dvom o nepristranskosti v primerih morebitnih pritožb zaradi domnevnih kršitev volilnih opravil na dan glasovanja ali nepravilnosti na voliščih. Ravno to se zdaj dogaja v Kopru, kjer lahko tudi po četrtkovi odločitvi, še naprej pričakujemo uporabo vseh pravnih sredstev.

Tjaša Škamperle, Radio Slovenija