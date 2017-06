Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Studio City v živo: Marcel Štefančič z gosti - Anito Ogulin, predsednico ZPM Ljubljana Moste - Polje, Janijem Möderndorferjem, poslancem SMC-ja, in Goranom Forbicijem, direktorjem CNVOS-a o tem, kako se pogovarjati s politiko. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kako se pogovarjati s politiko?

Prenos na MMCTV in FB live

7. junij 2017 ob 14:47

Ljubljana - MMC RTV SLO

Letošnja nacionalna konferenca NVO, ki poteka v Poligonu na Tobačni, se vrti okoli dobrih zgodb in učinkovitega komuniciranja.

Dobre zgodbe so temelj za uspešno in učinkovito komuniciranje z mediji, donatorji in člani; brez njih ni uspešnega komuniciranja zagovorniških akcij ter uspeha na družbenih omrežjih, platformah za množično financiranje ...

Konferenca poteka na dveh ravneh – na glavnem prizorišču, kjer bodo s predstavitvami dobrih praks nastopili tako nevladniki kot predstavniki medijev, gospodarstva, oglaševalcev – ter v manjšem konferenčnem prostoru, kjer bodo potekale delavnice.

Kaj je tisto, kar prepriča politika, da (nevladniški) predlog za boljši položaj socialno ogroženih, diskriminiranih, socialno izključenih ... ali za ohranitev narave, redke vrste ptic, čistejši zrak in najbolj rodovitno zemljo podpre, bodo na koncu nacionalne nevladniške konference ob 16.10 tudi v živo na MMCTV in FB live v pogovoru z Marcelom Štefančičem povedali Anita Ogulin, Jani Moderndorfer in direktor CNVOS-a Goran Forbici.

Vabljeni k ogledu!

