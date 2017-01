Kakšen ključni zakon zdravstvene reforme je pripravila ministrica Kolar Celarčeva?

Številni dvomi tudi znotraj koalicije

19. januar 2017

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc bo koalicijskim partnericam in javnosti predstavila ključni zakon zdravstvene reforme, zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter načrt skrajševanja čakalnih dob.

Stanje v zdravstvu, zlasti zaradi vse daljših čakalnih vrst, je potrebno sprememb, zato koalicija ministrico Milojko Kolar Celarc priganja k ukrepom. Najbolj pričakovan je ključni zakon o zdravstvenem varstvu in zavarovanju, ki med drugim predvideva odpravo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

V koaliciji sicer poudarjajo, da le ta ukrep ne bo dovolj, saj bo treba najti tudi vir, s katerim bodo ta izpad nadomestili. To bodo najverjetneje storili z novo dajatvijo, ki pa povečuje solidarnost.

Zakon naj bi v skladu s prvotnimi načrti šel v javno razpravo že do 12. decembra lani, vendar je ministrica za zdravje tedaj koaliciji predložila le izhodišča. Napovedala je, da bo zakon v javni razpravi do konca lanskega leta, čeprav je bil rok za to 16. januar.

V koaliciji so precej dvomljivi. Predsednik DeSUS-a Karl Erjavec je v torek dejal, da se boji dneva, ko jim bo predstavljena zdravstvena reforma. Koalicija se ni poenotila niti o noveli zakona o zdravstveni dejavnosti, ki je na mizi dalj časa.

Ministrica Kolar Celarčeva bo nato zakon predstavila tudi javnosti, saj je ministrstvo ob 11. uri sklicalo novinarsko konferenco s predstavitvijo omenjenega zakonskega predloga, na njej pa bodo spregovorili tudi o krajšanju čakalnih dob. V petek bo predlog zakona predstavljen še socialnim partnerjem na Ekonomsko-socialnemu svetu.

